Deviza
EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kongresszus
Orbán Viktor
Fidesz

Orbán Viktor azt ígérte: Nagyot fog szólni!

Több városban is fiatalít a kormánypárt.
Andor Attila
2026.01.10, 12:26
Frissítve: 2026.01.10, 12:40

„Fidesz-kongresszus. Hamarosan kezdünk!” – jelentette ki Orbán Viktor szombat délelőtt a Facebookon. A kormányfő az egyik képhez az is írta, hogy „nagyot fog szólni”.

kongresszus
 A Fidesz-kongresszuson az összes jelöltet bemutatják / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Egy másik posztban bejelentette azt is, hogy 13:00-kor startol a Fidesz-kongresszus.  

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy 

vannak meglepetések, de mind a 106 jelölt megvan. 

A miniszterelnök úgy vélte, hogy az ellenzék ugyanazt játssza, mint 2022-ben, így a kormánynak még nem kell teljes kampányüzemmódba kapcsolnia, hiszen van elég dolguk. 

A miniszterelnök szerint a Fidesznek alkalmazkodnia kell a változó társadalmi szerkezethez, ezért több városban fiatalítják a jelöltállítást. A kormányfő szerint az ellenzék újrajátssza a 2022-es forgatókönyvet, a Fidesz viszont egyelőre nem kapcsolhat teljes kampányüzemmódba. A miniszterelnök azonban bejelentette: a párt több megyei jogú városban is fiatalítást hajt végre, mert alkalmazkodniuk kell a társadalmi változásokhoz.

A Zaolnak adott interjúban Orbán Viktor azt mondta: semmi újat nem lát a baloldali választási felkészülésben: szerinte a Tisza Párt ugyanazt a brüsszeli, baloldali politikát képviseli, mint az egykori összefogás.

A miniszterelnök emlékeztetett, akkor a baloldal magabiztosnak tűnt ősszel, tavasszal mégis kétharmados Fidesz-győzelem született. Orbán hangsúlyozta: a következő választás tétje a cselekvőképesség megőrzése. Magyarország versenyelőnye szerinte az egységes, gyors döntésre képes kormány, amely ha kell, megvédi a határokat a migrációtól, biztosítja az energiaellátást vagy felveszi a harcot a brüsszeli genderpolitika ellen.

A miniszterelnök szerint a változtatás kockázatos lenne, különösen baloldali irányba. A biztonság szerinte a következő négy év meghatározó kérdése: „nem javaslom a választóknak, hogy ebben az irányban kísérletezzenek”.

A Fidesz jelöltállításáról szólva bejelentette már: mind a 106 jelölt megvan, és szinte mindegyikükkel személyesen beszélt.

A párt több helyen generációváltást hajt végre, különösen a megyei jogú városokban, ahol a lakosság összetétele jelentősen változott. Zalaegerszegen ezért új jelöltet indítanak: Szilasi Gábor veszi át Vigh László helyét. A másik két zalai választókerületben Nagy Bálint és Cseresnyés Péter indul.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu