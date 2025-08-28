Elbukta az uniós pénzt a nagy magyar város, az utolsó forintig vissza kell fizetnie: magyarázkodik a polgármester, pedig mások megoldották

Keszthely városának több százmillió forintos visszafizetési kötelezettséggel kell szembenéznie egy korábbi, bedőlt beruházás miatt. A Helikon park félbeszakadt felújítását a város vezetői közösségi összefogással, civilek és vállalkozók bevonásával szeretnék befejezni. Hévíz is hasonló cipőben járt, de a fürdőváros pénteken letudta a 47 millió forintos penzumot.
A Zaol.hu Zala vármegyei hírportál tudósítása szerint pénteken délelőtt a Helikoni Emlékműnél tartottak sajtótájékoztatót Keszthely vezetői. A központi téma az volt, hogy a településnek 420 forintot kell visszafizetnie egy korábban bedőlt beruházás miatt, a Magyar Államkincstár ugyanis erre kötelezte őket.
Tóth Gergely polgármester bejelentette, hogy a város nem kíván tovább várni a kormány döntéseire, így közösségi összefogással folytatják és fejezik be a Helikon park rekonstrukcióját. A városvezető szerint a Helikon park felújítása évek óta áll, miközben a városnak már nincs ideje és lehetősége a tétlenségre. Kiemelte, hogy a 2016-ban elindított projekt 2017-ben nyert állami támogatást, azóta azonban három polgármester is váltotta egymást, a park mégsem készült el.
Tóth Gergely szerint a legnagyobb problémát az okozza, hogy 420 millió forint egy olyan számlán áll, amelyhez a város nem fér hozzá, csak a Magyar Államkincstár. Ez az összeg bőven elég lenne a rekonstrukció befejezésére, azonban néhány hete olyan értesítést kaptak, amely szerint vissza kell fizetni a teljes támogatást. Ráadásul a polgármester szerint további 206 millió forint visszafizetésének is fennáll a veszélye, és a kamatok meghaladhatják az 50 milliót. Ez már olyan súlyos anyagi következményekkel járna, hogy a város költségvetését felboríthatná, és akár fizetésképtelenségbe is sodorhatná az önkormányzatot.
A Balaton-parti város helyzetét nem könnyíti meg az sem, hogy a városvezetésnek nem sikerült dűlőre jutnia Nagy Bálint országgyűlési képviselő, ugyanis több részletben nem közeledtek az álláspontok.
A szomszédvárban Naszádos Péter polgármester sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Hévíz teljesítette a korábban elbukott beruházások utáni visszafizetési kötelezettségét. Pénteken az utolsó tételt, 47 millió forintot utalt el a város, és már látszik, a település hamarosan ledolgozza adósságait.
Azzal, hogy Hévíz befejezte a rendezvényteret, sok millió forintot spórolt, a 47 milliót a Schulhoff sétány átalakítását célzó projekt késlekedése miatt kellett befizetnie.
