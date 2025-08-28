Furcsán alacsony árak a magyar Lidlben: először szólalt meg a botrányról a bolt – de ezzel még nincs vége

A Lidl a cukrászdáknál olcsóbban kínálja az idei év cukormentes tortáját, amit a Magyar Cukrász Ipartestület kifogásolt. A diszkontlánc szerint a vásárlók járnak jól, mert így széles körben is elérhető az Álmodozó fantázianévre hallgató torta.

A Lidl jóval a cukrászdák árainál olcsóbban árulja az ország cukormentes tortáját / Fotó: Kallus György

A Lidl akciós újságjában megjelent „Álmodozó” torta híre nemcsak a vásárlók körében keltett figyelmet, hanem a Magyar Cukrász Ipartestületnél is komoly visszhangra talált, a tortaszeletet ugyanis 1199 forintért kínálja az áruházlánc, míg a cukrászdákban 1700–1800 forintot kell fizetni érte – írja a Mindmegette.

Az ipartestület szerint problémát jelent, hogy a tagvállalkozása nem jelentette be a viszonteladást és a logót is jogosulatlanul használja. A testület kérdésére a cég azt válaszolta, hogy csak egyszeri szállításról van szó, és nem tervezi a Lidl folyamatos ellátását.

Az érdekvédők szerint a Lidl lépése súlyosan érinti a szakma érdekeit, hiszen az ország tortája hagyományosan a hazai cukrászdákban kapható, és prémium, kézműves desszertként jelenik meg a piacon.

A cukrászok felvették a kapcsolatot a Gazdasági Versenyhivatallal, hogy tisztázzák: létezik-e jogi korlátozás arra, ha egy kiskereskedelmi lánc vélhetően a beszerzési áron vagy az alatt kínál egy cukrászterméket.

A Startlap megkeresésére a Lidl Magyarország hivatalosan is reagált.

„A Lidl Magyarország hosszú távon elkötelezett a fogyasztói igények magas szintű, kiváló minőségű és ár-érték arányú termékekkel való kiszolgálása mellett. Ezért most először elérhetővé teszi kínálatában az ország tortáját. Ebben az esetben is az a cél, hogy a vásárlók számára olyan kiváló minőségű, prémium terméket és desszertet kínáljon, amely széles körben, ugyanakkor kedvező áron érhető el.

A vállalat különösen nagy hangsúlyt fektet a vevői elvárások kielégítésére és az egészségtudatos táplálkozás támogatására, ezért választotta kínálatába a cukormentes változatot. A Lidl árképzési politikája során mindig arra törekszik, hogy a magyar emberek számára a lehető legjobb árakat kínálja, és maximálisan a magyar családok mellett álljon, továbbá bízik benne, hogy a vásárlók örömmel fogadják ezt a különleges desszertet, amely immár a mindennapi bevásárlás során is könnyedén elérhető.”