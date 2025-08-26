Kiakadtak a Lidlre a magyar cukrászok: az akciós újságban kínált torta ára okozta a botrányt – már a GVH előtt az ügy

Feszültséget keltett a Lidl akciós újságjában megjelent „Álmodozó” torta, amely a Magyar Cukrász Ipartestület szerint jogsértő logóhasználattal és be nem jelentett viszonteladói értékesítéssel került a polcokra. Az ügy már a Gazdasági Versenyhivatal elé is kerülhet, mivel a piaci ár alatti értékesítés felveti a tisztességtelen verseny kérdését.

Vizsgálatot kezdeményez a Magyar Cukrász Ipartestület, miután a Lidl akciós újságjában megjelent az „Álmodozó” torta / Fotó: Raketir / shutterstock

A Magyar Cukrász Ipartestület a közösségi oldalán közölte, hogy értesült a Lidl Magyarország akciós újságjában szereplő „Álmodozó” tortáról. A terméket valóban egy ipartestületi tag szállítja az áruházláncnak, ami önmagában nem kifogásolható, hiszen minden tag jogosult viszonteladót kiszolgálni.

Forró vízbe került a Lidl

A gondot az okozza, hogy a vállalkozás elmulasztotta bejelenteni a viszonteladói értékesítést, és a csomagoláson engedély nélkül használta a szervezet logóját. Az ipartestület szerint ez alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére, ezért az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal közösen intézkedéseket tesznek.

A testület kérdésére a cég azt válaszolta, hogy csak egyszeri szállításról van szó, és nem tervez folyamatos ellátást a Lidl felé.

A szervezet ugyanakkor problémásnak tartja az akciós újságban feltüntetett árat is. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az alapanyagok és a termelési költségek alapján a Lidl által kínált ár piaci érték alatt van. Hozzátették:

a multinacionális kiskereskedelmi láncok árazási gyakorlatában sajnos gyakori, hogy egy terméket kizárólag a marketing értéke miatt, sokszor pénzügyi haszon nélkül árusítanak, ezért alkalmazzák a piacinál jóval alacsonyabb értékesítési árat.

Az ipartestület szerint ez a gyakorlat hosszú távon károsíthatja a cukrászszakmát, és régóta viták tárgyát képezi az ágazat szereplői, a hatóságok és a döntéshozók között. Emiatt felvették a kapcsolatot a Gazdasági Versenyhivatallal, hogy tisztázzák: létezik-e jogi korlátozás arra, ha egy kiskereskedelmi lánc vélhetően a beszerzési áron vagy az alatt kínál egy cukrászterméket. A következő lépéseket a GVH válaszától teszik függővé.