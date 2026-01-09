Deviza
Lecsapott az ítéletidő Európára: a Goretti vihar megbénította Nyugat-Európát

Újabb szélsőséges időjárási hullám érte el Északnyugat-Európát a hét végére. Az erős széllel, havazással és áramkimaradásokkal járó esemény több országban is komoly fennakadásokat okozott. A Goretti vihar egyszerre tette próbára az energiahálózatokat és a közlekedést.
VG
2026.01.09, 15:20
Frissítve: 2026.01.09, 15:33

Újabb szélsőséges téli hullám csapott le Északnyugat-Európára: a Goretti vihar péntekre virradóra Franciaország és az Egyesült Királyság több térségében is áramkimaradásokat, közlekedési káoszt és intézménybezárásokat hozott, miközben Belgiumban és Hollandiában is fokozott készültség lépett életbe. A vihar nem „klasszikus”, kiterjedt ciklonként érkezett, inkább egy gyorsan mozgó, kifejezetten kellemetlen csatornai depresszióként, mely a széllel és a havas csapadékkal együtt rövid idő alatt tudja megbénítani a térséget.

Lecsapott az ítéletidő Európára: a Goretti vihar megbénította Nyugat-Európát
Lecsapott az ítéletidő Európára: a Goretti vihar megbénította Nyugat-Európát / Fotó: AFP

A legsúlyosabb helyzet Franciaország északi és nyugati részén alakult ki: mintegy 380 ezer háztartás maradt áram nélkül, főként Normandiában és Bretagne-ban, miután a vihar erős széllökésekkel söpört végig a térségen. Egyes partszakaszokon rekordközeli szélerősséget is mértek, a közlekedésben pedig azonnal megjelentek a következmények: több vonalon felfüggesztették a vasúti járatokat, és helyenként a kritikus infrastruktúrában is zavarok keletkeztek.

Az Egyesült Királyságban a vihar egyszerre hozott erős szelet, havat és jegesedést. 

Több tízezer háztartásnál szűnt meg átmenetileg az áramszolgáltatás, és számos régióban utazási korlátozásokat, illetve iskolabezárásokat jelentettek be, miközben a hétvége további téli kockázatokat tartogat.

A Goretti vihar szétszaggatta Hollandiát

Belgiumban a hatóságok elsősorban a szélkárok és a csúszós utak miatt készültek: Brüsszel több parkot és zöldterületet lezárt a kidőlő fák és leszakadó ágak kockázata miatt, miközben a közlekedésben is óvatosságot kértek. A belga sajtó és helyi beszámolók szerint egyes térségekben megerősített tűzoltói készenlétre és beavatkozásokra is szükség volt a vihar miatt.

A Goretti nem önmagában érkezett: a térségben napok óta húzódó télies időjárás már eleve megtépázta a légi közlekedést. 

  • Hollandiában például a havas, szeles idő miatt az amszterdami Schiphol repülőtér körüli forgalom több napon át akadozott, 
  • korábban pedig tömeges járattörlésekről számoltak be.

Közben Németországban egy másik rendszer, az Elli okozott komoly havazást és szélerősödést, emiatt több északi városban – helyi döntések alapján – iskolák zártak be, és a vasúti közlekedésben is jelentős korlátozások jöttek. A párhuzamosan érkező viharok jól mutatják, mennyire sérülékeny a régió közlekedése és energiaellátása, ha egyszerre van jelen a szélvihar, a hó és a fagy.

Lefagytak a magyar vonatok is, de ezreket vezényeltek ki a kárelhárításra

A szélsőséges téli időjárás újabb hulláma komoly kihívások elé állítja a vasúti közlekedést: a Dél-Dunántúlon az ónos eső, az Alföldön pedig az erős szél és a fagy nehezíti a hálózat üzemeltetését. A MÁV szerint a kialakult helyzet súlyosabb, mint az előző napok havazása, ugyanakkor sehol sem kellett felfüggeszteni a személyszállítást, bár több vonalon jelentős késések alakultak ki. 

A problémák döntő többségét az elfagyó és jegesedő váltók okozzák, melyek a tisztítás és a váltófűtés ellenére is meghibásodhatnak.

A vasúttársaság belső operatív törzset hozott létre, mely több mint 2300 munkatárs és gyors beavatkozású műszaki egységek munkáját hangolja össze. Kísérleti jelleggel új váltó-fagymentesítő folyadékokat is bevetnek, miközben a jegesedéssel leginkább érintett térségekben tartalék mozdonyok állnak készenlétben. A MÁV kiemelte: az utasok biztonságát és tájékoztatását folyamatosan figyelik, miközben főként a keleti országrészben 15-30 perces késések továbbra is előfordulhatnak.

