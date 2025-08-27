Hetven éve nyitott meg az első budapesti önkiszolgáló bolt

Magyarországon még a második világháború utáni években is a kereskedelem jellemzője az elaprózottság volt: a kereskedők száma fokozatosan nőtt, de legtöbbjük alkalmazottak nélkül dolgozott, maga szolgálta ki a vevőket. Ez persze napjainkban is ismerős lehet, ha máshonnan nem, akkor a kereskedemi törvény azon rendelkezéséből – pontosabban az ebből következő gyakorlatból –, hogy azokon az ünnepnapokon, amikor a kiskereskedelmi egységek zárva vannak, a nyitva tartó kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok esetében maga a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé – írja az Origo az első budapesti önkiszolgáló bolt megnyitásának hetvenedik évfordulójára készített összeállításában. Az 1950-es években aztán a szocialista kereskedelem a „koncentráció” jegyében, tömegesen államosította a magán szatócsboltokat, mészárszékeket, valamint mindennemű iparcikk-kereskedést. Megjelentek a kereskedelem új formái, amivel egyidejűeg új gyakorlatokat kellett elsajátítani a vásárlóknak.

Az Ózdi Áruház a Vasvár út 54. alatt az 1970-es évek közepén – az önkiszolgáló boltok gyorsan terjedtek az országban

Fotó: Fortepan / Magyar Hírek folyóirat

Gyorsan elterjedtek az önkiszolgáló boltok

Magyarországon a hatvanas években zárult le az a mintegy százéves folyamat, amelynek során a népesség nagyja modern értelemben vett fogyasztóvá vált. Az 1950-es évek elejétől új, a fejlett országokban már elterjedt, de Magyarországon addig ismeretlen kereskedelmi formák törtek utat maguknak. Az első önkiszolgáló bolt 1955-ben történt megnyitása kapcsán a sajtó jelentős lépésről írt a haladás útján, és még a Ludas Matyi című élclap is rögtönzött versikével köszöntötte az üzletet, amelynek portálján felirat hirdette: „Önkiszolgálók boltja”.

Az önkiszolgálás módszerét meg kellett ismertetni a vevőkkel, amihez lényegében „bolthasználati” utasítást mellékeltek

– írja a lap.

Manapság az önkiszolgáló bolt a legelterjedtebb kiskereskedelmi forma, bár számos olyan, kisebb alapterületű üzlet működik Magyarországon napjainkban is, ahol szinte minden árucikket a boltban dolgozó ad ki a vevőnek. Érdemes arra is utalni, hogy a kiskereskedelmi önkiszolgálás fogalma új jelentésrétegekkel bővül napjainkban. Például a nagy áruházláncok boltjaiban mostanra mindennapossá váltak az önkiszolgáló kasszák, melyeket – csakúgy, mint egykor az első budapesti önkiszolgáló bolt megnyitását – sokan örömmel, sokan pedig fanyalogva használnak, már ha egyáltalán igénybe veszik.