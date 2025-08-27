Megdöbbentő, de ilyen is van: lehúzza a rolót egy Lidl-áruház

Hajdúnánáson csaknem két hétre bezár a Lidl-áruház. A település polgármestere Bódi Judit Facebook-bejegyzésében azt írta, a Hajdúnánás, Dorogi u. 108. szám alatti Lidl áruház 2025. augusztus 31-én 12:00-tól szeptember 10-ig zárva tart felújítás miatt.

Kiskereskedelem: szűkülnek a lehetőségek Hajdúnánáson / Fotó: Vémi Zoltán

A Haon megkeresésére gyorsan reagált a német diszkontáruházlánc. A válaszlevélben közölték: a Lidl Magyarország folyamatosan azon dolgozik, hogy vásárlói számára széles, minőségi, kedvező árú kínálata mellett modern, a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgáló és a fenntarthatóságot szem előtt tartó vásárlóteret biztosítson.

Megújul a parkoló is

A hajdúnánási áruház esetében a felújítás során teljes épületgépészeti csere történik, melynek részeként többek között a gázfűtés helyett villanyfűtést kap az áruház, új légkezelő rendszer lesz beépítve, valamint a parkoló teljes területe és az épület is új, modern LED- világítást kap. Belsőleg többek között

új húshűtők és mélyfagyasztott áruk tárolására alkalmas hűtők érkeznek, valamint a gyors és kényelmes bevásárlást támogatva megújult elrendezéssel várják majd vásárlóikat.

Emellett a szociális helyiséget is felújítják, ami a munkavállalóknak kedvező.

Az újranyitás várhatóan szeptember 11-én, reggel 7 órakor lesz.

A Lidl-áruházak 2004 óta vannak jelen Magyarországon, akkor még csak 12 üzlettel álltak a vásárlók rendelkezésére. Napjainkban már közel 200 áruházzal és több logisztikai központtal rendelkezik a Lidl Magyarország. Hajdú-Biharban több mint tíz áruház várja a vásárlókat, ebből öt Debrecenben.

Kitört a tortabotrány

Feszültséget keltett a Lidl akciós újságjában megjelent „Álmodozó” nevű torta, amely a Magyar Cukrász Ipartestület szerint jogsértő logóhasználattal és be nem jelentett viszonteladói értékesítéssel került a polcokra. Az ügy a Gazdasági Versenyhivatal elé kerülhet, mivel a piaci ár alatti értékesítés felveti a tisztességtelen verseny kérdését. A Magyar Cukrász Ipartestület a közösségi oldalán közölte, hogy értesült a Lidl Magyarország akciós újságjában szereplő „Álmodozó” tortáról. A terméket valóban egy ipartestületi tag szállítja az áruházláncnak, ami önmagában nem kifogásolható, hiszen minden tag jogosult viszonteladót kiszolgálni.

A gondot az okozza, hogy a vállalkozás elmulasztotta bejelenteni a viszonteladói értékesítést,

és a csomagoláson engedély nélkül használta a szervezet logóját. Az ipartestület szerint ez alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére, ezért az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal közösen intézkednek. A testület kérdésére a cég azt válaszolta, hogy csak egyszeri szállításról van szó, és nem tervezi a Lidl folyamatos ellátását.