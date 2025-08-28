Volt miniszterelnök, exjegybankelnök és egy sztárközgazdász is beleszállt az egykulcsos adórendszerbe

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Index birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan emelné az szja-t. Háromkulcsos adót vezetnének be, és már az átlagos jövedelműek is jóval több adót fizetnének.
Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten.
Az Ellenpont kutatásából kiderült, hogy a progresszív, többkulcsos szja-t már régóta támogatják a Tisza Párt mögött álló közgazdászok.
A párt rendezvényein rendszeresen megjelenő, Magyar Pétert Erdélybe is elkísérő Petsching Mária Zita például sosem tagadta, hogy „Elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését”, és több rendezvényen támadta a kormány különböző adókedvezményeit.
Májusban pedig egy Tisza-sziget eseményen nyíltan arról beszélt, hogy Magyar Péternek emelnie kéne a személyi jövedelemadót. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – mondta Petschnig Mária Zita.
De hasonlóan nyilatkozott, a Tiszával szimpatizáló, Magyar Pétert korábban méltató közgazdász, Pogátsa Zoltán is. Pogátsa már 2016-ban kritizálta az egykulcsos szja-t, azt fejtegette, hogy nem szedi be megfelelő arányban a bevételeket, azt
nevezte. Pogátsa egy másik interjúban azt mondta el, hogy igazságtalan ez az adórendszer, mert nem vesz el eleget a társadalom megtakarításra képes tagjaitól.
A cikk megemlíti, hogy Bajnai Gordon még aláírást is gyűjtött az egykulcsos adó ellen 2013-ban, és már akkor is legalább kétkulcsos adót akart.
Ugyanígy nyilatkozott az egykori jegybankelnök, Surányi György is, aki kifejtette, szerinte azonnal ki kellene vezetni az egykulcsos adót, hogy több jövedelem folyjon be az államkasszába.
Bod Péter Ákos már 2022-ben Márki-Zay Péter csapatában dolgozott az ellenzéki pártok gazdasági programjainak összefésülésében. Akkor a HVG-nek adott interjújában úgy nyilatkozott:
Teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról.
Bár nem derült ki, hogy ez pontosan mit takar, azonban nem ez volt az első alkalom, hogy támadta a magyar adórendszert az MNB korábbi elnöke. 2011 végén azt állította, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó nem érte el a célját, és vitatható a filozófiai alapja is, mivel a foglalkoztatás növeléséhez nem járult hozzá. (Mint köztudott, azóta minimum 800 ezerrel nőtt a munkahelyek száma.) Pár hónappal később, 2012 tavaszán egyenesen azt javasolta, hogy a kormány növelje az szja-kulcsokat a költségvetési hiány megfékezése érdekében.
Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”
A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban reagált a Tisza Párt belsős adóprogramjára, amely háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tartalmazza. Emellett a párt gazdasági munkacsoportja javasolta a családi adókedvezmények szűkítését is. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy mindez csak akkor történhet meg, ha a társadalom hagyja, de a kormány nem engedi, hogy a magyar családok adóterhe nőjön.
A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni.
A számok nyelvén: akinek a havi fizetése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által májusban közölt 562 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi 84 345 forint szja helyett 94 586 forint elvonással szembesülhetne.
Magyar Péterék terve alapján egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója tízezer forinttal lehetne kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne.
Még jobban sújtaná az adóelvonás azokat, akik „csak” átlagkeresettel rendelkeznek. A KSH szerint 2025 májusában a nemzetgazdasági átlagkereset 702 800 forint volt. Mivel itt a 15 százalékos kulcs 105 420 forint számított szja-t takar, a 22 százalékos kulcs esetében ez már 125 496 forint, ami több mint 20 ezer forint adónövekedést jelent.
Tehát a nettó bér pozíciója jelentősen romlana már az átlagkeresetnél is:
