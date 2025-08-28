Volt miniszterelnök, exjegybankelnök és egy sztárközgazdász is beleszállt az egykulcsos adórendszerbe

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Index birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan emelné az szja-t. Háromkulcsos adót vezetnének be, és már az átlagos jövedelműek is jóval több adót fizetnének.

A kiszivárgott dokumentum hatalmas szja-emelés / Fotó: Mónus Márton / REUTERS

Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten.

A Tisza Párt környékén mozgolódó közgazdászok egyetértenek

Az Ellenpont kutatásából kiderült, hogy a progresszív, többkulcsos szja-t már régóta támogatják a Tisza Párt mögött álló közgazdászok.

A párt rendezvényein rendszeresen megjelenő, Magyar Pétert Erdélybe is elkísérő Petsching Mária Zita például sosem tagadta, hogy „Elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését”, és több rendezvényen támadta a kormány különböző adókedvezményeit.

Májusban pedig egy Tisza-sziget eseményen nyíltan arról beszélt, hogy Magyar Péternek emelnie kéne a személyi jövedelemadót. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – mondta Petschnig Mária Zita.

A liberális sztárközgazdász sincs az egykulcsos szja pártján

De hasonlóan nyilatkozott, a Tiszával szimpatizáló, Magyar Pétert korábban méltató közgazdász, Pogátsa Zoltán is. Pogátsa már 2016-ban kritizálta az egykulcsos szja-t, azt fejtegette, hogy nem szedi be megfelelő arányban a bevételeket, azt

„katasztrófálisnak”

és „tévedésnek”

nevezte. Pogátsa egy másik interjúban azt mondta el, hogy igazságtalan ez az adórendszer, mert nem vesz el eleget a társadalom megtakarításra képes tagjaitól.

A cikk megemlíti, hogy Bajnai Gordon még aláírást is gyűjtött az egykulcsos adó ellen 2013-ban, és már akkor is legalább kétkulcsos adót akart.

Ugyanígy nyilatkozott az egykori jegybankelnök, Surányi György is, aki kifejtette, szerinte azonnal ki kellene vezetni az egykulcsos adót, hogy több jövedelem folyjon be az államkasszába.