Jó hírek sorát szállította a júliusi infláció, ha nem is csökkent akkorát, mint remélték

A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott friss inflációs adatról megszólaló elemzők egyöntetűen arról beszélnek, hogy az évi 4,3, illetve havi 04 százalékos drágulási ütem magasabb a várakozásnál, így nem várható az alapkamat csökkenése a közeljövőben. A jó hírek: a drágulás lassult, a forint erős, ami lejjebb hajtja az importáruk árát, jót tesz a külföldre utazók pénztárcájának és talán az üzemanyagáraknak is, és a nagyon ingatag energia- és élelmiszerárakat nem tekintő infláció már nem magasabb a jegybanki célsávnál.

Az inflációlassult, de az elemzők szerint nem elég gyorsan / Fotó: Világgazdaság

Az élelmiszerárak drágulását az aszály hajtotta

Ugyanakkor abban is konszenzus látszik kialakulni, hogy az élelmiszerárak emelkedésében (éves alapon 5,9 százalék) nagy szerepet játszik az aszály, valamint egyes termékek – kakaó, kávé –világpiaci árának az emelkedése. Dr. Horváth Diána, az MGFÜ senior elemzője ugyanakkor rámutatott, hogy

az éves alapon 5,9 százalékos drágulásban nagy szerepet játszanak az éttermi szolgáltatások is, melyek ugyan havi alapon csökkentek, de éves szinten továbbra is felfelé húzzák a mutatót, mely enélkül 4,6 százalékos emelkedést mutatna.

Aligha vezetik ki az árréscsökkentést

Az élelmiszerárak alakulása kapcsán Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra is felhívta a figyelmet az árréstopok hatására is, mely mérsékelte az árak emelkedését, míg Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza is arról beszélt, hogy a kormányzati intézkedések hatását kínálati oldali sokkok, például az állatállományt tizedelő járványok oltották ki.

Regős Gábor jelezte:

idén az árréstopok fennmaradására számít,

hiszen azok kivezetése mintegy 1,5 százalékkal dobná meg a drágulás ütemét. Virovácz Péter szerint ha augusztus végén a korlátozást a kormányzati terveknek megfelelően kivezetik, úgy 5 százalék fölé gyorsulhat az infláció. Hozzátette: nagy tétben fogadna a kivezetés ellen.

Az inflációt a szolgáltatások hajtották

Dr. Horváth Diána a szolgáltatások havi alapon 1,0 százalékos drágulása kapcsán az éves mutató lassulására hívta fel a figyelmet, valamint az üdülési szolgáltatások szezonalitására is, ami az egész kategória árának növekedését magával húzta. Regős Gábor ugyanakkor az éves szinten 5,3 százalékos drágulást magasnak tartja annak fényében, hogy a kormányzat több szektorral megállapodott arról, hogy idén nem emelik az áraikat. A legnagyobb drágulás nem is ezeken a területeken volt érezhető.