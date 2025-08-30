Nagy akciókkal készülnek az üzletek a tanszerekért induló utolsó bevásárlási rohamra

A Belügyminisztérum tanügyi rendelete alapján szeptember 1-jén megkezdődik a 2025/2026-os tanév. Így ez az az időpont, amire már minden iskolatáskának készen kell állnia. Az összesítések alapján Magyarországon jelenleg 40-100 ezer forintból oldható meg egy gyermek szeptemberi iskolába indítása. Ez az értékhatár egyébként nagyjából azonos a régiós átlaggal. Persze a tanévkezdés gyermekenkénti költsége függ az évfolyamtól, az intézmény jellegétől és igényeitől, valamint a taneszközök kapcsán a szülő és a tanuló minőségi, ízlésbeli preferenciáitól is. A hazai áruházláncok egy része egészen szeptember elejéig akciósan árulja a sulikezdés elengedhetetlen kellékeit, így egy kis odafigyeléssel még azok is rengeteget spórolhatnak, akik az utolsó pillanatra hagyták a tanszerek megvásárlását.
Auchan
Az Auchan kínálatában augusztus végétől kifejezetten jó árban kaphatók például a tízóraihoz szükséges ételtartó dobozok (319 Ft-tól). Akinek pedig Auchan-bizalomkártyája van, annak különösen jó akciókat tartogat a kereskedelmi lánc a tankönyvborítókra (399 Ft), valamint a füzetcímkékre (129 Ft). Az Auchan Hipermarket Tanévkezdési ajánlatok akciós újsága 2025. 08. 21.–09. 10 között érvényes.
Tesco
A Tesco áruházláncban különösen jó árban vásárolhatunk füzeteket (43 Ft) és papírárut (rajzlap: 99 Ft, írólap: 125 Ft), de a kedvező árú kreativitást ösztönző eszközökkel (zsírkréta: 335 Ft, színes ceruza: 869 Ft, tempera: 2679 Ft) is tömve van az augusztus 27. és augusztus 31. között érvényes katalógus. Fontos megjegyezni azonban, hogy a felsorolt árak csak Tesco-klubkártya birtokában érvényesek. Az áruházlánc Helló Suli! akciós újsága 08. 11.–08. 31. közt érvényes, amelyben tematikusan gyűjtötték össze az iskolakezdéshez szükséges valamennyi terméküket.
Pepco
A Pepco tanévkezdési akciója egészen szeptember 3-ig kitart. Bár a termékek időszakosan érkeznek az üzletekbe és elérhetőségük üzletenként változhat, ebben az üzletláncban is kedvező áron található meg szinte minden az iskolakezdéshez; a tanszerektől (számológép: 1000 Ft, tolltartó: 1000 Ft, geometriai készlet 1000 Ft) egészen a ruhadarabokig (pulóver: 1000 Ft-tól).
A Lidl kedvezményeit összegyűjtő iskolakezdési katalógus ide kattintva olvasható, míg a Tedi Vissza a suliba, augusztus 30-ig érvényes katalógusa ide kattintva érhető el.
Időről időre a nagyobb áruházláncok is előrukkolnak előre összeállított tanszercsomagokkal, melyekben – általában kedvezőbb áron – a szülők és a gyerekek egy készletben megkapnak mindent, amelyre az adott évfolyamon jellemzően szükségük lesz a tanév kezdete után. Többféle füzet, ceruzák, tollak, geometriai eszközök, de radír, ragasztó és rajzlapok is gyakran az ilyen csomagok részét képezik. Idén a kisebb kereskedőknél, illetve játékáruházakban is nagyon széles választékkal találkozni, jellemzően osztályonként, esetleg tagozatonként összeállítva a tanszerek és eszközök listáját.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
