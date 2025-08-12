Meghosszabbított vámfegyverszünet, amerikai infláció - minden amit a mai tőzsdei kereskedési napról tudni érdemes

Emelkedett az ázsiai részvénypiac kedden, miután a világ két legnagyobb gazdasága további vámfegyverszünetről állapodott meg. A japán részvények ára ismét történelmi csúcsra szökött fel, főleg a technológiai szektor lendületének köszönhetően.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn újabb 90 nappal meghosszabbította a Kínával kötött vámfegyverszünetet, ezzel elkerülve a kínai árukra kivetendő, három számjegyű vámok bevezetését. A lépésre számítottak a befektetők, nem okozott meglepetést.
Az elmúlt hetekben a befektetői hangulatot támogatták az amerikai kamatcsökkentési várakozások, az amerikai cégek kedvező gyorsjelentései, az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel szembeni vámokkal kapcsolatos tisztább kép.
A piacok az elmúlt hetekben szűk sávban mozogtak, mivel a befektetők arra vártak, hogy a világ két legnagyobb gazdasága tartós kereskedelmi megállapodást köt-e, vagy a Washington által belengetett importvámok visszatérése ismét felborítja a globális ellátási láncokat.
Az amerikai–kínai vámfegyverszünet meghosszabbítása
egyelőre fenntartja a status quót, így nincs azonnali hatása a befektetési piacokra
– mondta a Reutersnek Shane Oliver, a sydney-i AMP vezető közgazdásza és befektetési stratégiáért felelős vezetője.
Az Egyesült Államok és Kína az idén kölcsönös vámemelési párbajt vívott, amely május óta Genfben, Londonban és Stockholmban tartott kereskedelmi tárgyalásokban csúcsosodott ki, ezek célja a háromszámjegyű vámok csökkentése volt.
A legutóbbi fegyverszünet-meghosszabbítás lehetővé teszi, hogy a befektetők az eseményekben bővelkedő hétre összpontosítsanak, amelyet
Világszinten a figyelem a kedden publikálandó amerikai fogyasztói árindexre irányul. A Reuters által megkérdezett közgazdászok arra számítanak, hogy a maginfláció havi alapon 0,3 százalékkal emelkedett júliusban, gyorsabban, mint az előző havi 0,2 százalék.
Az inflációs adat kulcsteszt lesz a piaci hangulat számára. A gyengébb adat segíthet a kisebb kapitalizációjú részvényeken, de jelenleg a nagy kapitalizációjú papírok uralják a piacot
– mondta Marc Velan, a Lucerne Investment Management befektetési vezetője.
Az inflációs adat pozitív meglepetése viszont óvatosságot kelthet a Fed idei kamatcsökkentési várakozásaiban. A befektetők jelenleg legalább két kamatcsökkentést áraznak 2025-re, viszont a J.P. Morgan szerint a Fed szeptembertől négy egymást követő csökkentést hajthat végre.
A piac nem számít jelentős eredményekre a találkozótól, de a geopolitikai hangulat bármilyen változása kisebb hatással lehet, különösen az árupiacokra és bizonyos feltörekvő piaci eszközökre
– mondta Marc Velan.
