Meghosszabbított vámfegyverszünet, amerikai infláció - minden amit a mai tőzsdei kereskedési napról tudni érdemes

Emelkedett az ázsiai részvénypiac kedden, miután a világ két legnagyobb gazdasága további vámfegyverszünetről állapodott meg. A japán részvények ára ismét történelmi csúcsra szökött fel, főleg a technológiai szektor lendületének köszönhetően.

Történelmi csúcson a japán Nikkei index, a részvénypiac az amerikai inflációs adatokra vár / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Donald Trump amerikai elnök hétfőn újabb 90 nappal meghosszabbította a Kínával kötött vámfegyverszünetet, ezzel elkerülve a kínai árukra kivetendő, három számjegyű vámok bevezetését. A lépésre számítottak a befektetők, nem okozott meglepetést.

Számított a részvénypiac az amerikai-kínai vámfegyverszünet meghosszabbítására

Az elmúlt hetekben a befektetői hangulatot támogatták az amerikai kamatcsökkentési várakozások, az amerikai cégek kedvező gyorsjelentései, az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel szembeni vámokkal kapcsolatos tisztább kép.

A japán Nikkei-index rekordmagasságba emelkedett, magyar idő szerint hajnalban 2 százalék pluszban járt, miután az ország tőzsdéi hétfői munkaszüneti nap után újranyitottak.

Ausztrália irányadó indexe szintén rekordot döntött, a várakozások szerint a jegybank kedden kamatot csökkent.

Ennek hatására az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényeket átfogó széles indexe is kissé emelkedett.

A kínai blue chip részvények stagnáltak,

a hongkongi Hang Seng index 0,1 százalékkal csökkent a korai kereskedésben.

A piacok az elmúlt hetekben szűk sávban mozogtak, mivel a befektetők arra vártak, hogy a világ két legnagyobb gazdasága tartós kereskedelmi megállapodást köt-e, vagy a Washington által belengetett importvámok visszatérése ismét felborítja a globális ellátási láncokat.

Az amerikai–kínai vámfegyverszünet meghosszabbítása

egyelőre fenntartja a status quót, így nincs azonnali hatása a befektetési piacokra

– mondta a Reutersnek Shane Oliver, a sydney-i AMP vezető közgazdásza és befektetési stratégiáért felelős vezetője.

Az Egyesült Államok és Kína az idén kölcsönös vámemelési párbajt vívott, amely május óta Genfben, Londonban és Stockholmban tartott kereskedelmi tárgyalásokban csúcsosodott ki, ezek célja a háromszámjegyű vámok csökkentése volt.