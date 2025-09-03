Bizonyítani próbálták, hogy Orbán Viktor nagyot tévedett a 3 százalékos hitelről: csúnya baklövés lett belőle – ez a valóság a törlesztőről

Téves megállapításra jutott a Telex az egyik cikkében, amelyben azt vizsgálta meg, igaz-e Orbán Viktor nyilatkozata a 3 százalékos hitel törlesztőjéről – erre Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője hívta fel a Világgazdaság figyelmét.

3 százalékos hitel: bebizonyították, hogy Orbán Viktor téved, pedig nem / Fotó: David W Cerny / Reuters

A lap a miniszterelnök arra a mondatára készített úgynevezett „tényellenőrzést”, hogy a közgazdászok számításai szerint egy 20–30 éves fiatalnak negyedébe kerül a 3 százalékos hitel, mint az albérlet. A Telex szerint ez inkább nem igaz állítás. Annak ellenére jutott erre a következtetésre, hogy elismeri:

sem az infláció,

sem a lakásbérleti díjak alakulását nem tudják megjósolni 25 évre.

Mégis, a cikk szerint Orbán Viktor tévedett.

Bebizonyították, hogy Orbán Viktor téved, pedig nem

Levezetik, hogy ha az 50 millió forint hitelt 25 éves futamidőre veszi fel valaki, akkor a havi törlesztő 235–240 ezer forint körül alakul, így összességében 71,1 millió forintot kell visszafizetni. Sőt, a további költségekkel együtt már 76,6 millió forintot.

Ezzel szemben szerintük ha valaki olyan szerencsés, hogy 25 éven keresztül fix bérleti díjat fizethet, akkor egy átlagos budapesti lakás esetében 200–250 ezer forinttal számolva csak 60-75 millió forint környékén állna meg az albérletre kifizetett összeg.

Viszont azt is jelzik, hogy irreális abból kiindulni, hogy 25 éven át ne emelkednének a bérleti díjak. Ezért kiegészítik a számítást azzal, hogy az elmúlt 9 évben országszerte a lakbérek nominálisan évi 8 százalékkal emelkedtek átlagosan. Így már a 200 ezer forintos albérlet 25 év alatt 175,4 millió forintnyi lakbérbe kerülne, a 250 ezer forintos pedig közel 220 millióba.

Ezen a ponton viszont lényegében teljesül, amit Orbán Viktor állított, hiszen a két szélsőséges példa összevetéséből látszik, hogy az Otthon Start program nagyságrendileg valóban csaknem a negyedébe is kerülhet a bérleti díjnak. Mégis, a Telex megítélése szerint valamiért ez az állítás inkább hamis.

Ehhez mindösszesen annyi indoklást fűztek, hogy összességében valóban jobban lehet járni a törlesztővel, csakhogy az albérlet nem jelent fix kötelezettséget, szabadon módosítható, nem kell hozzá önerő és nem jelent eladósodást.