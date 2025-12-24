Idén többször is beszámoltunk már a 2026-os béremelésekről, a részletszabályok azonban csak most váltak véglegessé a legújabb Magyar Közlönyben. Összeszedtük, hogy jövőre kik számíthatnak az átlagot meghaladó emelésre, és mely területeken marad visszafogottabb a bérnövekedés.

2026-os béremelések: ezek az ágazatok járnak a legjobban – itt a végleges lista / Fotó: fast-stock

A kormány gondolt a szakképzésben dolgozókra is

A Magyar Közlöny szerint a kormány az állami intézményekben kötelezően biztosítja az emelést, az önkormányzati fenntartók esetében pedig központi költségvetési ellentételezést nyújt a végrehajtáshoz. A nem állami – így az alapítványi és egyházi – fenntartók számára a kabinet felkérést fogalmaz meg az azonos mértékű béremelés végrehajtására.

A szakképzésben dolgozó oktatók 2026. január 1-jétől átlagosan tízszázalékos béremelésre számíthatnak

miközben meghatározták a kötelező legkisebb havi alapbért is, amelynek összege 775 500 forint, ez korábban 705 ezer forint volt.

A szakképzés bérrendezésének kettős célja van:

egyrészt a szakképzésben dolgozó oktatók jövedelmi szintjét közelíti a gazdaság azonos ágazataiban jellemző átlagkeresetekhez,

másrészt biztosítja, hogy a szakképzés ne szakadjon el a köznevelési rendszerben végrehajtott pedagógusbéremelésektől.

A kormányhatározat külön kitér arra is, hogy az agrárszakképzési centrumok és a rendvédelmi szakképzési intézmények oktatóit az általános szabályokkal azonos elvek szerint kell figyelembe venni. A végrehajtásért a kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint az agrárminiszter felel az általuk fenntartott intézmények körében.

A pedagógusok is jól járnak

A Magyar Közlönyben továbbá arról is olvashatunk, hogy mi a terv jövőre a tanárok béremelésével. A 2026. január 1-jétől életbe lépő intézkedések szerint a pedagógusok, ideértve a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus-munkakörben dolgozókat is,

átlagosan tízszázalékos béremelésben részesülnek.

A kormányhatározat egyértelmű célt jelöl ki: a pedagógusok átlagbére érje el a felsőfokú végzettségűek 2026-ra várható átlagkeresetének legalább 80 százalékát. A kormány kötelezően biztosítja az emelést az állami intézményekben, központi költségvetési ellentételezést nyújt az önkormányzati fenntartóknak, és felkéri a nem állami fenntartókat, köztük az alapítványi és egyházi intézményeket is, hogy hajtsák végre az azonos mértékű emelést.