Az arany-WC-n is túltett Zelenszkij békefőtárgyalója: zsákolta az amerikai luxusingatlanokat

Egy ukrán civil szervezet, az Ukrán Korrupcióellenes Központ (KPK) nyilvánosságra hozott vizsgálata szerint Rusztem Umerov, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök munkatársa és az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) jelenlegi vezetője, valamint családtagjai nyolc luxusingatlannal rendelkeznek az Egyesült Államokban – írja a Magyar Nemzet.

Rusztem Umerov / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ingatlanok többsége Floridában található, köztük villák és lakások Miamiban és más helyszíneken. Umerov korábban Ukrajna védelmi minisztere volt, de 2025-ben korrupciós vizsgálatok nyomán távozott posztjáról.

Jelenleg ő vezeti az ukrán tárgyalódelegációt az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken.

A vizsgálat szerint az ingatlanok között szerepel több floridai villa (például 257, 167 és 212 négyzetméteresek), egy manhattani lakás New Yorkban, valamint további lakások Floridában. Egyikük becsült értéke meghaladja az 1 millió dollárt, a bérleti díjak pedig havi több ezer dollárt tesznek ki.

Az RNBO hivatala reagált a vádakra: közleményében elismerte, hogy Umerov családtagjai két ingatlanban életvitelszerűen tartózkodnak, de hangsúlyozta, hogy a bérleti díjakat nem Umerov fizeti, és a többi cím nem aktuális, sem a család, sem rokonok nem használják őket 2019 óta.

A korrupcióellenes szervezet vizsgálata egy Telegram-csatornán keresztül került először nyilvánosságra szeptemberben, és ukrán médiumok is foglalkoztak vele. Umerov korábbi miniszteri tevékenysége során több botrány is érintette, köztük beszerzési ügyek és átszervezések a védelmi tárca körül.

A jelentés egy volt ukrán parlamenti képviselő, Artom Dmitruk nyilatkozatát is idézi, aki szerint az ukrán politikai elit jelentős része külföldön tartja vagyonát, beleértve az USA-t és Európa több országát.Az ügy független nemzetközi források által nem erősítették meg, és a korrupciós vádak ukrán belpolitikai viták részét képezik. Umerov hivatala tagadja a visszaéléseket, és hangsúlyozza a család magánélethez való jogát.