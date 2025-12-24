Deviza
Karácsonyra kitört az aranyőrület: egy békés világban nem biztos, hogy ez történt volna

A nemesfémek piacán soha nem látott rali zajlik: az arany, az ezüst és a platina is új történelmi csúcsokra tört, a politikai feszültségek és az amerikai monetáris politika várható változásai miatt. Az arany idén több mint 70 százalékot, az ezüst pedig 150 százalékot erősödött, a legjobb éves teljesítményre készülve 1979 óta.
2025.12.24, 13:51
Frissítve: 2025.12.24, 14:05

Az arany ára történelmi csúcsra, 4500 dollár fölé emelkedett, miközben a feszültségek Venezuelában és a várható amerikai kamatcsökkentések fokozzák a nemesfémek vonzerejét. Az ezüst és a platina is rekordokat döntött, jelezve a befektetők erős keresletét és a makrogazdasági kockázatok iránti érzékenységet.

Gold,Bars,Laying,On,A,Black,Background,,News,About,Gold arany
Az arany idén több mint 70 százalékot, az ezüst pedig 150 százalékot erősödött, a legjobb éves teljesítményre készülve 1979 óta / Fotó: K.unshu

A spot arany árfolyama közel 1 százalékkal emelkedett, folytatva három egymást követő napi nyereségét. A venezuelai olaj elleni blokád növelte a befektetők menedék iránti keresletét, miközben a piaci szereplők a Federal Reserve várható további kamatcsökkentéseire számítanak. Ezek a lépések a nem hozamot termelő nemesfémek számára kedvező környezetet teremtenek.

Az arany 2025-ben már több mint hetven százalékot, az ezüst pedig százötven százalékot erősödött. Mindkét nemesfém az idei évben a legjobb teljesítményre készül az 1979-es rekord óta. 

A ralit a jegybankok kiemelkedő vásárlásai és az ETF-ekbe áramló tőke is alátámasztja: a World Gold Council adatai szerint az aranyalapú ETF-ek havi állománya csak májusban csökkent, egyébként folyamatosan nőtt.

Donald Trump korábbi lépései a globális kereskedelem átalakítására, valamint a Fed függetlenségét érintő fenyegetései tavasszal további lökést adtak az áraknak. A Bloomberg szerint a befektetőket a „debasement trade” is ösztönözte: az államkötvények és azok valutái iránti bizalom csökkenése miatt a befektetők menekülnek a nemesfémek felé.

John Feeney, a Guardian Vaults üzletfejlesztési vezetője szerint: „Az arany és az ezüst aktuális növekedését a folyamatos fizikai kereslet és a makrogazdasági kockázatok iránti érzékenység együttesen hajtja. A lendület nem spekulatív lufi, hanem valódi meggyőződésre utal.”

Más nemesfémek is követték az aranyralit

Az ezüst árfolyama kedden először lépte át a hetvendolláros határt, és 72,70 dolláros rekordot állított be. Az ezüst raliját a spekulatív tőkeáramlás és a kínálati korlátok egyaránt erősítik, miután októberben történelmi short squeeze zajlott a piacon.

A platina ára szerdán 4 százalékkal emelkedett, átlépve a 2300 dolláros szintet, először a Bloomberg 1987-es adatgyűjtése óta. A fém ára tíz egymást követő napon emelkedett, a leghosszabb növekedési szakasz óta 2017-ben. Az idei évben a platina közel 160 százalékos erősödést mutatott, a legnagyobb éves növekedést.

A rövid távú technikai mutatók magas szinteken állnak: az arany 14 napos RSI-je 81 fölé emelkedett, az ezüsté pedig 82 körül mozog. Ezek az értékek túlvettségre utalhatnak, jelezve a potenciális rövid távú korrekciót.

A Goldman Sachs előrejelzése szerint az arany ára 2026-ban akár 4900 dollárig is emelkedhet, további kockázatokkal a feljebb húzás irányába. Az ETF-ek, különösen a SPDR Gold Trust, erős keresletet mutatnak, és a venezuelai fejlemények továbbra is a piac fókuszában vannak.

