Bár nem kötelezettek rá, de a kereskedők általában cserélik a karácsonyra kapott, nem megfelelő méretű ruhákat

A karácsonyi ajándékozás ünnepi szokására az ajándékozó szándékától függetlenül némi árnyékot vethet, ha az ajándékbontás után kiderül: valami probléma van az ajándékkal.Ám nem érdemes hagyni, hogy az rányomja bélyegét a meghitt pillanatokra. Az esetek többségégében ugyanis nincs veszve semmi: az ajándék ajándék maradhat akkor is, ha esetleg ruházati cikként mérete nem passzol.
VG
2025.12.24, 11:53

Az ajándékozó legkörültekintőbb felkészülése ellenére is előfordulhat, hogy csak ajándékbontást követően derül ki: a karácsonyi ajándékkal meglepett személynek nem a méretének megfelelő a kiválasztott ruhadarab (esetleg kettőt kapott belőle, mert más is azt választotta számára ajándékul). A legtöbb esetben azonban ilyenkor sem kell aggódni, mert valószínűleg nincs minden veszve – írja az Origo.

A kereskedők nem kötelesek méretprobléma esetén a karácsonyra ajándékba kapott ruházati cikket, de a többségük nem utasítja el az ezzel őket megkereső vevőket (illusztráció)
A kereskedők nem kötelesek méretprobléma esetén a karácsonyra ajándékba kapott ruházati cikket, de a többségük nem utasítja el az ezzel őket megkereső vevőket (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Több félreértés kering a termékvisszavitel körül, ez alól az ajándékozás esete sem kivétel

A magyarországi kiskereskedelemben, ezen belül a fizikai üzletekben vásárolt árucikkek visszavitelével illetve cseréjével kapcsolatban több félreértés kering, talán ennek is köszönhető, hogy számos információ a 3 napos visszavitelről, kötelező cseréről, visszavásárlásról némileg eltorzulva kering a közbebeszédben. Pedig az EU-s jogszabályi környezettel már jó ideje összehangban lévő hazai szabályozás meglehetősen egyértelműen lefed minden szóba jöhet esetet. Érdemes szétválasztani mind okok, mind vásárlási forrás szerint az egyes felmerülő típusügyeket akkor, amikor a karácsonyra kapott termék boltba való visszavitele mellett döntenénk – írja a lap.

Fontos tudni, hogy valamennyi áruvisszavitel alapja az, hogy kezünkben legyen a vásárlást igazoló nyugta, illetőleg be tudjuk mutatni az elektronikus számlát a vásárlásról. 

Lényeges azt is tudni, hogy a méretprobléma miatti termékcsere egyáltalán nem kötelező a kereskedő részéről – még a vásárlástól számított három napon belül sem.

Erre vonatkozóan ugyanis – a gyakori félreértéssel szemben – nincs semmiféle kiskereskedelmi jogszabályi előírás. 

Ilyen a kereskedő az általában meglévő kereskedői jóindulatban, vagyis abban, hogy az eladónak fontos a vásárlói elégedettség, és akkor is hajlandók a hibátlan terméket cserélni, ha erre egyébként nincs kötelezettségük. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

