3 százalékos hitel: óriási könnyítést kaptak az igénylők, kijöttek a részletek - csak ezzel a letöltéssel fog menni!

A hitelfelvételt tervezők mostantól néhány kattintással lekérhetik a NAV által hitelesített keresetkimutatásukat az ügyfélportálról, és közvetlenül továbbíthatják a bankjuknak. Az új lehetőség megkönnyítheti az Otthon Start program 3 százalékos lakáshitelének igénylését.
VG
2025.09.09., 09:55

A NAV-aláírással hitelesített keresetkimutatást néhány gombnyomással lekérhetik a NAV ügyfélportálról a hitelfelvevők, és tovább is küldhetik a bankjuknak – tájékoztatott Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedd reggeli facebookos bejegyzésében.

HZ_15458
Az Otthon Start 3 százalékos lakáshitelhez fontos könnyítés érkezett  / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet 

Az államtitkár bejelentése szerint 

a kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait egy évre visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján.

Fontos, hogy a szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el.

Az Otthon Start program 3 százalékos hitele szeptember elejétől érhető el. A program célja az első lakásvásárlók megsegítése. Mint ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, a hitel már elérhető a bankok kínálatában. A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel és a legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciók között akár 11–27 millió forintos különbség is lehet a teljes visszafizetendő hitelösszegtől függően, és ezt a megtakarítást még tovább növelhetik okosan megválasztott pénzügyi döntésekkel. A tényleges előnyök maximalizálásához érdemes tisztában lenni azzal, hogy a kedvezményesebb törlesztőrészlet és a piaci ajánlatok havi törlesztője közötti különbség hogyan maximalizálható. 

Panyi Miklós szerint már most látszanak a fix 3 százalékos hitel kedvező hatásai. Az Otthon Start program nemcsak az első lakás megszerzését segíti, de lenyomja az albérletárakat, beindítja az építőipart és növeli a foglalkoztatást is.

 

