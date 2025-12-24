Deviza
Jó hír az időseknek: mutatjuk, mikor érkezik a januári emelt nyugdíj

Decemberben rendhagyó időpontban, a megszokottnál korábban utalták el az aktuális nyugdíjakat, amely vélhetően a hó első hetében már minden érintetthez eljutott. Utánajártunk, januárban mikor számíthatnak a nekik járó juttatásra a nyugdíjasok.
VG
2025.12.24, 12:05

Magyarországon évek óta az infláció mértékével megegyező mértékben emelik a nyugdíjak összegét. Amennyiben az meghaladja a korábban prognosztizáltat, az idősek utólag, novembertől nyugdíjkorrekcióban részesülnek. Az inflációkövető nyugdíjemelés ezúttal 1,6 százalékos emelés volt. Ez azonban nem elég a reálérték megtartásához, így a nyugdíjasok novemberben nemcsak a magasabb havi nyugdíjat kapták kézhez, hanem egyösszegű visszamenőleges kiegészítést is, amely a január és október közötti időszak elmaradását pótolta.

nyugdíj
Decemberben a szokottnál korábban kapták meg az aktuális nyugdíjat az idősek (Képünk illusztráció)/Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Novembertől tehát a nyugdíjak utalása is az 1,6 százalékkal megemelt összegben történt, januártól pedig érkezik az újabb, 3,6 százalékos év eleji emelés.

Ez az éves, törvény szerinti nyugdíjemelés, amely minden jogosult számára automatikusan érvényesül a havi járandóságban. A jövő évi költségvetési törvényben szereplő inflációs előrejelzést követi, amely miatt január elsejétől 3,6 százalékkal növelik a nyugdíjakat. Az emelés nagyjából 216 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek, vagyis ennyivel több pénzből gazdálkodhatnak jövőre a nyugdíjasok. 

Decemberben a szokottnál korábban, már a hónap első hetében megkapták az érintettek a nyugdíjat, hogy januárban mikor érkezik az első havi nyugdíj, illetve februárban milyen pluszjuttatásra számíthatnak az arra jogosultak, ide kattintva olvashat többet az Origón.

