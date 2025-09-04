Nem akárki mondta meg az amerikai cégeknek: itt az idő, hogy Magyarországra vigyék a beruházásaikat - "Ez Európa leggyorsabban növekvő régiója"

A 4iG vezetője a Washingtontimes című lapban hangsúlyozza, Magyarország páratlan összeköttetést biztosít Nyugat-Európa, a Balkán és a Kelet metszéspontjában. Budapesttől egynapos autóútra a vállalatok több mint 500 millió fogyasztót érhetnek el az Európai Unióban. A modern infrastruktúra, az autópályáktól a nagy sebességű internetig, biztosítja, hogy a vállalkozások költséghatékony és jövőképes környezetben működhessenek.
Magyarország következetesen „súly felett teljesít”, mivel mindössze 10 milliós lakosságú ország. Az EU-tagság akadálymentes hozzáférést biztosít az egységes piachoz, míg
Magyarország alacsonyabb munkaerőköltségei és pragmatikus szabályozási környezete nagyobb versenyelőnyt biztosítanak egyes nyugat-európai gazdaságokhoz képest.
Az EU-integráció és a közép-európai hatékonyság egyedülálló ötvözete pontosan az oka annak, hogy az amerikai vállalkozások most megfelelő időpontban vizsgálják meg Magyarországot .
Munkaerőnk Európa legképzettebbjei közé tartozik. A magyar egyetemek kiváló mérnököket, informatikai szakembereket és egészségügyi szakembereket képeznek, akik műszaki szakértelemmel és vállalkozói szellemmel egyaránt rendelkeznek. Az amerikai vállalatok itt olyan alkalmazottakhoz férhetnek hozzá, akik globálisan gondolkodnak, ugyanakkor mélyen elkötelezettek a helyi közösségek iránt.
Magyarország jelentős összegeket fektet be a kutatás-fejlesztésbe, különösen azokban az iparágakban, ahol az amerikai vállalatok kiemelkedően teljesítenek: biotechnológia, mesterséges intelligencia, tiszta energia és fejlett gyártás.
Az ezekben az ágazatokban létrejövő partnerségek nemcsak jövedelmező vállalkozásokat ígérnek, hanem olyan innovációkat is, amelyek erősíthetik a transzatlanti gazdaságot.
Magyarország egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatának elnökeként magabiztosan állíthatom, hogy az üzleti élet a stabilitáson virágzik, és Magyarország ezt kínálja. Az EU legalacsonyabb társasági adókulcsával, rugalmas makrogazdasági keretrendszerével és befektetőbarát politikájával Magyarország vonzó bázissá tette magát a globális műveletek számára. A kormányzati támogatás kézzelfogható ösztönzők formájában érkezik: adókedvezmények, támogatások és a zöldmezős beruházások célzott támogatása.
Egy olyan időszakban, amikor a geopolitikai kockázatok megzavarják a hagyományos ellátási láncokat,
Magyarország továbbra is biztonságos és megbízható partner. Jogi és pénzügyi intézményeink igazodnak az európai normákhoz, ami bizalmat ad a befektetőknek abban, hogy érdekeik védve vannak.
A lehetőség egyértelmű. Ha az amerikai cégek várnak, más régiók versenytársai fognak előrelépni. Magyarország nyitott az üzleti életre, készen áll arra, hogy megbízható partnerként szolgáljon, és felkészült arra, hogy segítse az amerikai vállalatokat az európai terjeszkedésben.
Washingtonban találkozott az Axiom Space vezérigazgatója a 4iG elnökével és Magyarország washingtoni nagykövetével. Az Axiom Space olyan területeket keres, ahol tapasztalatai és infrastruktúrája kapcsolódhat a magyar technológiai szektorhoz. A megbeszélésen kiemelt téma volt az orbitális adatközpontok lehetősége.
Washingtonban találkozott az amerikai Axiom Space bevételi igazgatója, Tejpaul Bhatia, a magyar 4iG Nyrt. elnöke, Jászai Gellért és Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete. A megbeszélések középpontjában az űripari és technológiai együttműködés lehetőségei álltak, amelyek mindkét fél számára stratégiai jelentőséggel bírnak.
Az Axiom Space – amely emberes űrrepülési tapasztalatáról és űrinfrastruktúra-fejlesztéseiről ismert – olyan területeket keres, ahol tevékenysége összekapcsolódhat a 4iG innovációs és védelmi ipari szerepével.
A felek kiemelten vizsgálták az orbitális adatközpontok létrehozásának koncepcióját, amely a jövő egyik meghatározó technológiai trendje lehet.
