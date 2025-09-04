Nem akárki mondta meg az amerikai cégeknek: itt az idő, hogy Magyarországra vigyék a beruházásaikat - "Ez Európa leggyorsabban növekvő régiója"

A 4iG vezetője a Washingtontimes című lapban hangsúlyozza, Magyarország páratlan összeköttetést biztosít Nyugat-Európa, a Balkán és a Kelet metszéspontjában. Budapesttől egynapos autóútra a vállalatok több mint 500 millió fogyasztót érhetnek el az Európai Unióban. A modern infrastruktúra, az autópályáktól a nagy sebességű internetig, biztosítja, hogy a vállalkozások költséghatékony és jövőképes környezetben működhessenek.

Magyarország ideális az amerikai cégek számára - mondta 4iG vezetője / Fotó: Róka László / MTI

Magyarország következetesen „súly felett teljesít”, mivel mindössze 10 milliós lakosságú ország. Az EU-tagság akadálymentes hozzáférést biztosít az egységes piachoz, míg

Magyarország alacsonyabb munkaerőköltségei és pragmatikus szabályozási környezete nagyobb versenyelőnyt biztosítanak egyes nyugat-európai gazdaságokhoz képest.

Az EU-integráció és a közép-európai hatékonyság egyedülálló ötvözete pontosan az oka annak, hogy az amerikai vállalkozások most megfelelő időpontban vizsgálják meg Magyarországot .

Kitűnő munkaerő

Munkaerőnk Európa legképzettebbjei közé tartozik. A magyar egyetemek kiváló mérnököket, informatikai szakembereket és egészségügyi szakembereket képeznek, akik műszaki szakértelemmel és vállalkozói szellemmel egyaránt rendelkeznek. Az amerikai vállalatok itt olyan alkalmazottakhoz férhetnek hozzá, akik globálisan gondolkodnak, ugyanakkor mélyen elkötelezettek a helyi közösségek iránt.

Magyarország jelentős összegeket fektet be a kutatás-fejlesztésbe, különösen azokban az iparágakban, ahol az amerikai vállalatok kiemelkedően teljesítenek: biotechnológia, mesterséges intelligencia, tiszta energia és fejlett gyártás.

Az ezekben az ágazatokban létrejövő partnerségek nemcsak jövedelmező vállalkozásokat ígérnek, hanem olyan innovációkat is, amelyek erősíthetik a transzatlanti gazdaságot.

Magyarország egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatának elnökeként magabiztosan állíthatom, hogy az üzleti élet a stabilitáson virágzik, és Magyarország ezt kínálja. Az EU legalacsonyabb társasági adókulcsával, rugalmas makrogazdasági keretrendszerével és befektetőbarát politikájával Magyarország vonzó bázissá tette magát a globális műveletek számára. A kormányzati támogatás kézzelfogható ösztönzők formájában érkezik: adókedvezmények, támogatások és a zöldmezős beruházások célzott támogatása.