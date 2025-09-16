Hihetetlen leárazás! Holnap 5 forintért viheti a ruhákat, cipőket egy hazai áruházláncból

Az Aldi szeptember 11-én különleges, egy héten át tartó akciót indított. Ennek keretében a ruházati termékek és cipők ára fokozatosan, naponta csökken, míg végül a hetedik napon, azaz holnap már csupán 5 forintra mérséklődik. A választékban női, férfi- és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így akár a család minden tagja találhat magának újdonságot – derül ki az Aldi közleményéből.
Arra azért felhívják a figyelmet, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.