Hihetetlen leárazás! Holnap 5 forintért viheti a ruhákat, cipőket egy hazai áruházláncból

Az Aldi szeptember 11-én különleges, egy héten át tartó akciót indított. Ennek keretében a ruházati termékek és cipők ára fokozatosan, naponta csökken, míg végül a hetedik napon, azaz holnap már csupán 5 forintra mérséklődik. A választékban női, férfi- és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így akár a család minden tagja találhat magának újdonságot – derül ki az Aldi közleményéből.

Fotó: Aldi Magyarország

Aldi: a leárazás csaknem 700 különböző terméket érint

Arra azért felhívják a figyelmet, hogy a készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

