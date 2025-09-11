Megrohamozták vidéken az egyik legnagyobb magyarországi boltot: senki se akart kimaradni a leárazásból – "Éhezők viadala volt bent"

Csütörtök reggel elstartolt a szezon legnagyobb ruházati leárazása országszerte. Az Aldi akciójának a lényege, hogy a vevők fillérekért frissíthetik fel a ruhatárukat. A brutális leárazás miatt az áruházlánc egyetlen nógrádi üzletét is megrohamozták a vevők — közölte a nool.hu.
Az Aldi 2025 szeptemberében meghirdetett leárazása a cég minden eddigi akcióját felülmúlta Magyarországon: a ruházati termékek és cipők ára fokozatosan, naponta csökken, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintra mérséklődik. Gazdasági szempontból ilyen mértékű árengedmény ritka, hiszen a lánc önköltség alatti áron értékesíti a termékeit.
Soha nem volt még olyan, mint az Aldi akciója: megnéztük a magyar boltok legmerészebb árleszállításait
Mint azt bejelentették a napokban, az Aldi Magyarország valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza. Az Aldi akciója csütörtökön reggel indult el. Ezen a napon a ruha és a cipő darabja egységesen ezer forintért kapható. A következő napokban pedig így alakul a ruházati termékek ára:
Az üzletbe természetesen folyamatosan érkeztek a vásárlók, ki az árzuhanás miatt, ki pedig csak a szokásos bevásárlását intézte, azonban a jelentős leértékelésnek mindenki örült.
A Nool.hu tudósítása szerint a ruházati részleghez érve kisebb tömeget tapasztaltak, a kasszáknál pedig már nagyobb sorok is kialakultak. "Szerdától lesznek 5 forintos áron a ruházati termékek. Majd aznap, hogyha útba tudok ejteni egy Aldit, akkor megnézem. De nem fűzök hozzá sok reményt, mert már most konkrétan „éhezők viadala” volt odabent" – fogalmazott az egyik vásárló.
A vámegyei lap munkatársai találkoztak egy olyan hölggyel is, aki a bolt rendszeres vásárlója és most 11 ezer forintért vásárolt be női és férfi ruházati termékekből. Ez a vásárlás kedvezmények nélkül 30-40 ezer forintba került volna. Mivel az akció tovább folytatódik, így holnap szintén visszatér majd az Aldiba.
