Azonnali árcsökkentést jelentett be az egyik legnagyobb magyarországi bolt: mától 15 százalékkal olcsóbb az egyik legfontosabb alapélelmiszer – erre a többi láncnak is lépnie kell

Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára. A kedvezőbb beszerzési feltételek az Aldinál közvetlenül a fogyasztói árakban is megjelennek: a diszkontlánc mától jelentősen, átlagosan közel 15 százalékkal csökkenti a legkeresettebb, legnépszerűbb vajak árát – közölte az Aldi.

Fotó: NurPhoto via AFP

A 82 százalékos zsírtartalmú Milsani teavaj 250 grammos kiszerelésben 939 forint helyett 16 százalékkal kevesebbe, 789 forintba kerül. A 250 grammos népszerű Ír vaj árcsökkenése 11 százalék, 1115 forint helyett 989 forintért érhető el, míg a szintén 250 grammos kiszerelésű, szintén 82 százalékos zsírtartalmú Desira márkázott vajat 14 százalékkal olcsóbban, 889 forint helyett 769 forintért kínálja az Aldi.

A negyedkilós Milsani laktózmentes vaj 16 százalékkal alacsonyabb áron érhető el: 939 forint helyett a mai naptól érvényes fogyasztói ára csupán 789 forint, így a laktózintoleranciával érintett fogyasztók is jelentősen alacsonyabb áron juthatnak vajtermékhez.

Ez a négy népszerű saját márkás Aldi-termék adja az áruházlánc teljes vajforgalmának több mint felét, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat a mai naptól mind a 185 Aldi-üzletben jelentősen olcsóbban tudják beszerezni. A cég akciója különösen jó hír a stagnáló infláció mellett.

Stagnál az infláció, az élelmiszerek ára alig változott

Augusztusban az infláció az előző hónaphoz hasonlóan 4,3 százalékon alakult, a maginfláció pedig 3,9 százalékra mérséklődött. A hatósági és az önkéntes árkorlátozó intézkedések jelentős inflációmérséklő hatással voltak, ugyanakkor ezen körön kívül továbbra is erős vállalati átárazások figyelhetők meg.

Az élelmiszer-infláció augusztusban, hasonlóan júliushoz, átlagosan 5,9 százalékkal nőtt. Ezen belül a tojásé 19,9, a kávéé 18,5, a csokoládé, kakaóé 18,3, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 17,1 százalékkal növekedett.

Havi alapon az élelmiszerek ára sem változott (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,1 százalékkal mérséklődött). A szalámi, szárazkolbász, sonka 1,2, a margarin 1,1, a vaj, vajkrém 1,0, a kávé 0,8, a baromfihús, valamint a sajt 0,7-0,7, a tej 0,5, az alkoholmentes üdítőitalok 0,4 százalékkal többe kerültek.