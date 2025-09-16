A nemzetgazdasági miniszter megtiltotta a magyar tulajdonú tejipari vállalat, az Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását. A magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, amelyre az ügylet jelentős kockázatot jelentett volna – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Brutális magyar vétó: külföldről akarták felvásárolni az egyik legnagyobb tejfeldolgozó céget, a kormány azonnal megtiltotta – ez áll a háttérben

Legnagyobb tejfeldolgozó: Magyarország államérdeke sérült volna a felvásárlással

A szaktárca szerint a stratégiai jelentőségű tejágazat ma több mint 15 ezer embernek ad munkát.

2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100 százalékos üzletrészét

– írták, hozzátéve, hogy az NGM az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és a tranzakció megtiltása mellett döntött annak alapján, hogy az ügylethez kapcsolódó tulajdonszerzés esetében

fennáll Magyarország államérdeke veszélyeztetésének lehetősége.

A kockázat felmerülésével az Agrárminisztérium és a Tej Terméktanács tagjai is egyetértenek. Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja. A jelentős piaci részarány okán a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat.

Magasabb árakat jelentene az Alföldi Tej felvásárlása

A minisztérium szerint a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. külföldi kézbe kerülése esetén csökken a hazai feldolgozóipar teljesítménye: a nyers tejet exportálnánk és a külföldön előállított tejtermékeket az eddiginél magasabb áron vásárolhatnánk meg, emellett jól ismert és népszerű termékek tűnnének el a hazai boltok polcairól.

A jogügylet megvalósításának megtiltása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik.

A tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a magyar állam részére ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. A felvásárlást az állam jelenleg is vizsgálja

– olvasható a közleményben.