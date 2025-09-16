Brutális magyar vétó: külföldről akarták felvásárolni az egyik legnagyobb tejfeldolgozó céget, a kormány azonnal megtiltotta – ez áll a háttérben

A nemzetgazdasági miniszter megtiltotta a magyar tulajdonú tejipari vállalat, az Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását. A magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, amelyre az ügylet jelentős kockázatot jelentett volna – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A szaktárca szerint a stratégiai jelentőségű tejágazat ma több mint 15 ezer embernek ad munkát.
2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100 százalékos üzletrészét
– írták, hozzátéve, hogy az NGM az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és a tranzakció megtiltása mellett döntött annak alapján, hogy az ügylethez kapcsolódó tulajdonszerzés esetében
fennáll Magyarország államérdeke veszélyeztetésének lehetősége.
A kockázat felmerülésével az Agrárminisztérium és a Tej Terméktanács tagjai is egyetértenek. Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja. A jelentős piaci részarány okán a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat.
A minisztérium szerint a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. külföldi kézbe kerülése esetén csökken a hazai feldolgozóipar teljesítménye: a nyers tejet exportálnánk és a külföldön előállított tejtermékeket az eddiginél magasabb áron vásárolhatnánk meg, emellett jól ismert és népszerű termékek tűnnének el a hazai boltok polcairól.
A jogügylet megvalósításának megtiltása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik.
A tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a magyar állam részére ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. A felvásárlást az állam jelenleg is vizsgálja
– olvasható a közleményben.
A 2003-ban alapított Alföldi Tej Kft. a magyar élelmiszeripar meghatározó szereplője, tavalyi árbevétele 74 milliárd forint volt. A cég évente kb. 270 millió liternyi nyers tejet dolgoz fel, és a Nyugat-Európában hagyományosan jól működő szövetkezeti modellt követi, azaz termékeit közvetlenül a magyar tejtermelő tulajdonosaitól érkező alapanyagból készíti.
Két üzemük van, Székesfehérváron és Debrecenben:
A portfólió nagy része két fő márka – Magyar Tej és Riska – alá tagozódik be. Kisebb márkáik az egészségtudatos vonalat erősítő Pure Milk és a gyerekeknek szánt Mesés.
A Világgazdaság két egymástól független forrástól is úgy értesült, hogy
az Alföldi Tej Kft-t. a görög tulajdonú Olympos vállalat próbálta meg felvásárolni, a cégnek a régió több országában van érdekeltsége.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.