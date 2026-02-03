Orbán Viktor bejelentése szintlépés a Rábának: az elemző szerint csak exporttal és kutatás-fejlesztéssel lehet sikeres a márka felélesztése

A budapesti tőzsde egyik sztárja a hétfői napon a Rába volt, ami nem is csoda az után, hogy a hét végén Orbán Viktor miniszterelnök is emlegette a céget, azzal kapcsolatban, hogy a hazai járműgyártás egy elhalt ágát keltik életre a Rábával.

Szintlépés előtt a Rába / Fotó: Kallus György

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a bejelentés vetülete kettős, érdemes megnézni, hogy hogyan érinti a győri vállalatot és magyar gazdaságot.

Szintlépés a Rába számára

A szakértő szerint ez a Rába szempontjából szintlépésnek nevezhető, hiszen míg a vállalat korábban futóműveket és más alkatrészeket gyártott, addig most tevékenységi köre ki fog szélesedni, és újra mint önálló márkanév jelenhet meg a piacon. Azonban ez nem egyik napról a másikra történt, hiszen a Rába az utóbbi időben gyakran szerepelt a gazdasági hírekben a 4iG tulajdonszerzésének köszönhetően. Ez is az oka, hogy az elmúlt fél évben a cég tőzsdei árfolyama jelentősen megemelkedett, 1450 forintról 4110 forintra.

A hét végi bejelentés hatására hétfőn is tovább emelkedtek a papírok, annak ellenére, hogy a pesti tőzsde gyengélkedett, a piac tehát jól fogadta a bejelentést.

Így hat a teherautó-gyártás feltámasztása a magyar iparra

Regős Gábor szerint az iparág újjászületése a második vetület, miután hazánkban jelentős járműgyártási kapacitások épültek ki. Ezek elsősorban személygépkocsik gyártására rendezkedtek be, illetve ezeknek a gyáraknak a beszállítói. Így ma a járműgyártás jelentős súlyt képvisel a magyar gazdaságban, annak minden előnyével és hátrányával együtt.

A szakember szerint az utóbbi időszakban talán inkább a hátrányokat éreztük, hiszen az ágazat termelése az alacsony kereslet és a hazánkban működő vállalatok csökkenő piaci részesedése miatt visszaesett, 2025 első 11 hónapjában 4,5 százalékkal lett alacsonyabb.

A teherautók gyártása azonban részben diverzifikálni tudja ezt a meglehetősen koncentrált iparágat, ám az ágazat dominanciája az iparon belül nem csökken.

A két szegmens iránti kereslet között van valamekkora együttmozgás, de azért ez messze nem teljes – a kamatkörnyezet és a gazdasági teljesítmény mindkettő esetében meghatározó – tette hozzá a közgazdász.