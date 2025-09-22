Előre szólt az ezredes: kiküldik az autópálya fölé a rendőrségi helikoptert, minden szabálytalankodót kiszednek – ezen a szakaszon kell odafigyelni

Az ország egyik legforgalmasabb közlekedési útvonalát, az M1-es autópályát az elkövetkező években teljesen felújítják és bővítik. A beruházás nemcsak a forgalom gyorsabb és biztonságosabb lebonyolítását szolgálja, hanem a környező települések életminőségére is hatással lesz – nagyobb zajvédelmet, korszerűbb vízelvezetést és több pihenési lehetőséget hozva. A cél, hogy a naponta több mint 50 ezer járművet elnyelő sztráda megfeleljen a 21. század követelményeinek.
Nagy Bálint közlekedési államtitkár a bicskei tájékoztatón elmondta: a koncessziós szerződés értelmében az M1 teljes, 160 kilométeres szakaszát átépítik. A pálya szerkezetét teljesen újjáépítik, a kétszer két sávot pedig irányonként háromra bővítik, kiegészítve teljes értékű leállósávokkal. A bővítés idején is biztosítják a folyamatos kétszer kétsávos közlekedést mindkét irányban.
A rendőrség is készül a forgalom átalakulására. Óberling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályvezetője elmondta: motoros rendőrök, járőrök és baleseti helyszínelők segítik majd a közlekedést,
a Készenléti Rendőrség helikoptere pedig folyamatosan figyeli a pálya forgalmát.
A szabályszegőket azonnal kiszűrik a forgalomból. Óberling József mindenkit arra kért, hogy a projekt érintett útszakaszán fokozott odafigyeléssel vezessen és kövesse a folyamatosan frissülő információkat.
A projekt keretében 72 meglévő alul- és felüljárót korszerűsítenek, 11 csomópontot átépítenek, és 4 új különszintű csomópont is épül. Emellett 7 kisebb kereszteződést körforgalommá alakítanak, 6 komplex pihenőt teljesen megújítanak, a többi pihenőt bővítik, és 300 új kamionparkolóhelyet is kialakítanak. A zajvédő falak hossza és magassága jelentősen növekedni fog, így a környező települések lakói is érzékelhetik majd a fejlesztés pozitív hatásait.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Németh Tamás szerint
a munkálatok látványos részei már szeptember elején elindultak.
Az M0-s és Bicske közötti szakaszt 2028 augusztus végéig, a Concó pihenőig tartó részt pedig 2029-ig építik ki. A Hegyeshalom felé vezető további szakasz bővítése egy későbbi ütemben valósul meg.
A munkálatok ideje alatt a MÁV és a Volán is segíti az autósokat, akik átmenetileg a közösségi közlekedést választanák. Váczi Viktor, a MÁV szóvivője közölte: növelik az elővárosi vonatok kapacitását, és szükség esetén újabb járatokat indítanak.
Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-esen. A kivitelezés a belső elválasztósáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tárca a közleményben hangsúlyozza, hogy az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során.
Az M1-es bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a magyar állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal.
