Előre szólt az ezredes: kiküldik az autópálya fölé a rendőrségi helikoptert, minden szabálytalankodót kiszednek – ezen a szakaszon kell odafigyelni

Az ország egyik legforgalmasabb közlekedési útvonalát, az M1-es autópályát az elkövetkező években teljesen felújítják és bővítik. A beruházás nemcsak a forgalom gyorsabb és biztonságosabb lebonyolítását szolgálja, hanem a környező települések életminőségére is hatással lesz – nagyobb zajvédelmet, korszerűbb vízelvezetést és több pihenési lehetőséget hozva. A cél, hogy a naponta több mint 50 ezer járművet elnyelő sztráda megfeleljen a 21. század követelményeinek.

Előre szólt az ezredes: kiküldik az autópálya fölé a rendőrségi helikoptert, minden szabálytalankodót ki fognak szedni a forgalomból / Fotó: Kocsis Zoltán

Nagy Bálint közlekedési államtitkár a bicskei tájékoztatón elmondta: a koncessziós szerződés értelmében az M1 teljes, 160 kilométeres szakaszát átépítik. A pálya szerkezetét teljesen újjáépítik, a kétszer két sávot pedig irányonként háromra bővítik, kiegészítve teljes értékű leállósávokkal. A bővítés idején is biztosítják a folyamatos kétszer kétsávos közlekedést mindkét irányban.

A rendőrség is készül a forgalom átalakulására. Óberling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályvezetője elmondta: motoros rendőrök, járőrök és baleseti helyszínelők segítik majd a közlekedést,

a Készenléti Rendőrség helikoptere pedig folyamatosan figyeli a pálya forgalmát.

A szabályszegőket azonnal kiszűrik a forgalomból. Óberling József mindenkit arra kért, hogy a projekt érintett útszakaszán fokozott odafigyeléssel vezessen és kövesse a folyamatosan frissülő információkat.

Átalakulnak az aluljárók és a csomópontok

A projekt keretében 72 meglévő alul- és felüljárót korszerűsítenek, 11 csomópontot átépítenek, és 4 új különszintű csomópont is épül. Emellett 7 kisebb kereszteződést körforgalommá alakítanak, 6 komplex pihenőt teljesen megújítanak, a többi pihenőt bővítik, és 300 új kamionparkolóhelyet is kialakítanak. A zajvédő falak hossza és magassága jelentősen növekedni fog, így a környező települések lakói is érzékelhetik majd a fejlesztés pozitív hatásait.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Németh Tamás szerint

a munkálatok látványos részei már szeptember elején elindultak.

Az M0-s és Bicske közötti szakaszt 2028 augusztus végéig, a Concó pihenőig tartó részt pedig 2029-ig építik ki. A Hegyeshalom felé vezető további szakasz bővítése egy későbbi ütemben valósul meg.