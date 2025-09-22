Siralmas állapotok a Balatonnál, jelentett a NAV: hemzsegnek a csalók, röpültek a milliós bírságok

Mintegy 2500 ellenőrzésből 500-nál adóügyi visszaélést találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóellenőrei július 10. és augusztus 31. között a Balatonnál és a Velencei-tónál – derült ki a hatóság hétfői tájékoztatásából.
Az adóellenőrzések során feltárt mulasztásokkal összefüggésben
eddig több mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal.
A súlyosan mulasztók – a bírság megfizetésén túl – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.
A NAV többek között azt vizsgálta, hogy
Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel.
Annak ellenére még mindig sokan kockáztatnak, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára. A NAV azóta akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.
A NAV ellenőrzéseinek fő célja, a költségvetési bevételek védelme mellett az adótudatosság fejlesztése és a jogkövetők támogatása, ezért is jelentette be a nyár elején a kiemelt balatoni ellenőrzést, és teszi közzé rendszeresen az adótraffipaxban, hogy melyik vármegyében hol számíthatnak nagyobb valószínűséggel a vállalkozások a revizorok felbukkanására. A revizorok a tisztességes adózókat védik, ellenőrzéseikkel biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni – zárta közleménye sorait a hatóság.
