adóhivatal
NAV
Nemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)
adóhatáság
turizmus
magyar vállalkozás
adóellenőrzés
Balaton
adózás
Velencei-tó

Siralmas állapotok a Balatonnál, jelentett a NAV: hemzsegnek a csalók, röpültek a milliós bírságok

A nyári szezonban sem maradtak el az adóellenőrzések. A Balatonnál és a Velencei-tónál több mint 80 millió forint bírságot szabtak ki a vállalkozásokra a NAV ellenőrei a nyáron. A revizorok a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel.
VG
2025.09.22, 09:15
Frissítve: 2025.09.22, 09:36

Mintegy 2500 ellenőrzésből 500-nál adóügyi visszaélést találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóellenőrei július 10. és augusztus 31. között a Balatonnál és a Velencei-tónál – derült ki a hatóság hétfői tájékoztatásából.

_IMG_8104_LUS balaton
A Balatonnál siralmasak az állapotok, jelentett a NAV: hemzsegnek a csalók, röpültek a milliós bírságok / Fotó: Kallus György / Világgazdaság (Képünk illusztráció)

Az adóellenőrzések során feltárt mulasztásokkal összefüggésben 

eddig több mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal. 

A súlyosan mulasztók – a bírság megfizetésén túl – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.

A NAV többek között azt vizsgálta, hogy 

  • a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, 
  • a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, 
  • betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. 

Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel.

Annak ellenére még mindig sokan kockáztatnak, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára. A NAV azóta akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.

A NAV ellenőrzéseinek fő célja, a költségvetési bevételek védelme mellett az adótudatosság fejlesztése és a jogkövetők támogatása, ezért is jelentette be a nyár elején a kiemelt balatoni ellenőrzést, és teszi közzé rendszeresen az adótraffipaxban, hogy melyik vármegyében hol számíthatnak nagyobb valószínűséggel a vállalkozások a revizorok felbukkanására. A revizorok a tisztességes adózókat védik, ellenőrzéseikkel biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni – zárta közleménye sorait a hatóság.

