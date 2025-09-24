Washingtonból szeretettel: szó szerint beleszerettek Magyarországba a befektetők, de az elemző egy veszélyre figyelmeztet

„A pénz beszél: a 6,5 százalékos kamat rendkívüli a régióban, ehhez képest az országkockázat relatíve csekély” – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Az elmúlt hetekben valósággal megtáltosodott a forint, olyannyira, hogy a magyar kormányt rendszeresen kritizáló Bloomberg figyelmét is felkeltette. A hírügynökség kedden arról írt, hogy a befektetők beleszerettek a magyar eszközökbe.
Virovácz Péter a jegybank magatartásával magyarázta, hogy miért látjuk a forint erősödését. A monetáris tanács kedden szintén változatlanul hagyta a monetáris kondíciókat, így már tavaly szeptember óta, tehát pontosan egy éve 6,5 százalékos az alapkamat. Ez azonban nem mondható el a nagy jegybankokról, mint a FED-ről, az EKB-ről, illetve a kisebb régiós központi bankokról, akik viszont már csökkentették a kamatokat.
A magasabb kockázatprémium pedig egyértelműen a forint felé tereli a befektetőket, akik ilyenkor a magasabb hozamú eszközöket keresik. Ezért az elemző is úgy látja, hogy a befektetők valóban szeretik a forintot és a magyar eszközöket.
Ez pedig tükröződik a hosszú oldali hozamok esésében is. Egy hét alatt 20 bázispontot csökkent a 10 éves állampapír hozama, ami kedd délután 6,8 százalékon állt. Ráadásul jelenleg szintén támogató a nemzetközi környezet, viszonylagos nyugalom honol a pénzpiacokon, nincsen olyan sokkszerű esemény, ami esetleg elriasztaná a befektetőket és amiből idén sem volt hiány.
Bár a forint erősödésének nagyon kőkemény, racionális okai vannak, az ING Bank vezető elemzője egy másik dologra is felhívta a figyelmet, ami sokkal inkább szubjektív, mégis kulcsfontosságú a befektetők szemében.
Van bizalom a gazdaságpolitika irányába. A befektetők elhiszik azt, hogy a jegybank nem lesz opportunista és az erősebb forint miatt nem fog kamatot vágni. És elhiszik, hogy a kormány odafigyel a költségvetésre és nem kezd észszerűtlen költekezésbe a választások közeledtével
– mondta Virovácz Péter.
Hogy a forint egyre jobb formában van és a befektetők is jobb szemmel néznek Magyarországra, az fontos a közelgő hitelminősítések előtt. Október 10-én annál a Standard and Poor’snál kezdődik az idei utolsó felülvizsgálati kör, ahol a szuverén magyar államadósság osztályzata a három nagy cég közül a legrosszabb szinten, a BBB-szinten áll, negatív kilátás mellett. Egy újabb kilátásrontás vagy leminősítés pedig már a befektetésre nem ajánlott, azaz bóvli kategóriát jelentené, tehát igencsak rezeg a léc.
Virovácz szerint a forint helyzete számít a hitelminősítőknél. Mivel jelenleg 30 százalék fölött van a magyar államadósság devizaaránya, így akár százalékpontokat jelenthet az államadósságban, hogy a 410-es euróárfolyam után az év végén hol lesz az árfolyam.
Tavaly év végén a GDP-arányában 73,5 százalékos volt a hazai adósságráta, szerinte a mostani árfolyam-erősödés után már sikerülne ezt csökkenteni anélkül, hogy egyéb intézkedéseket kelljen eszközölni. „Hitelminősítői szemmel ez egy pozitív folyamat”, jegyezte meg.
Az ING Bank vezető elemzője viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy a jegybank egy váratlan döntésével, amivel meglepi a piacokat, könnyen elindulhat egy lavina, amelynek során a befektetők zárják a pozícióikat, profitot realizálnak, és pillanatok alatt megszabadulhatnak a magyar eszközöktől, ami végeredményben egy nagyon gyors korrekciót eredményezhet a forint piacán.
Legrosszabb forgatókönyv esetében 2 pillanat alatt ott vagyunk 400 fölött
– mondja az elemző, aki szerint ha bármilyen fordulatot végre akar hajtani a jegybank, annak nagyon finomnak kell lennie, de ha még az is megtörténik, akkor is lassú visszaigazodás jönne a forintnál. Azonban ennek esélyét csökkenti, hogy Varga Mihály az idei közgazdász-vándorgyűlésen leszámolt azzal a nézettel, hogy a gyengébb árfolyam segíti a magyar gazdaságot, tehát gyakorlatilag elköteleződött a tartósan erős forintárfolyam mellett. Virovácz úgy látja, nagyon sok érv szól az erős forint mellett, leszámítva az exportérdekelt cégeket, akik számára nem jelent kényelmetlenséget, de végeredményben több haszna lehet, mint amennyit veszítünk rajta.
Meglepően pozitív kommentárt írt a magyar gazdaságról a Bloomberg. A hírügynökség, amely a magyar kormánnyal csöppet sem bánik kesztyűs kézzel, kedden azt írta, hogy ugyan Csehország és Magyarország gazdasági növekedése és költségvetési politikája is eltér egymástól, devizáik az idei év legnagyobb nyertesei, mivel az amerikai jegybank, azaz a Fed megkezdte a kamatcsökkentést, és a befektetők a dolláreszközökből kiszállva, más, jól fialó befektetéseket keresnek:
Ez pedig jobb teljesítmény, mint a Bloomberg által nyomon követett 31 vezető deviza bármelyikéé, a rubel kivételével, amivel viszont Oroszország ukrajnai inváziója óta gyakorlatilag nem kereskednek. A forint népszerűsége Európa legmagasabb, 6,5 százalékos kamatszintjének köszönhető a hírügynökség szerint,.
Az úgynevezett carry trade befektetők szeretik a forintot, mivel ha egy alacsony kamatozású devizában vesznek fel hitelt, azt előszeretettel fektetik be magas kamatozású eszközökbe
– mondta hírügynökségnek Marek Drimal, a Societe Generale londoni stratégája, kiemelve, hogy április óta a legalacsonyabb szintjére került a 10 éves magyar állampapír hozama. Az ING stratégája pedig azt mondta, hogy mindig van tér további nyereségre a forint és cseh korona esetében.
