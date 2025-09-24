Washingtonból szeretettel: szó szerint beleszerettek Magyarországba a befektetők, de az elemző egy veszélyre figyelmeztet

„A pénz beszél: a 6,5 százalékos kamat rendkívüli a régióban, ehhez képest az országkockázat relatíve csekély” – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Az elmúlt hetekben valósággal megtáltosodott a forint, olyannyira, hogy a magyar kormányt rendszeresen kritizáló Bloomberg figyelmét is felkeltette. A hírügynökség kedden arról írt, hogy a befektetők beleszerettek a magyar eszközökbe.

Befektetők: magasabb hozamú eszközöket keresik

Virovácz Péter a jegybank magatartásával magyarázta, hogy miért látjuk a forint erősödését. A monetáris tanács kedden szintén változatlanul hagyta a monetáris kondíciókat, így már tavaly szeptember óta, tehát pontosan egy éve 6,5 százalékos az alapkamat. Ez azonban nem mondható el a nagy jegybankokról, mint a FED-ről, az EKB-ről, illetve a kisebb régiós központi bankokról, akik viszont már csökkentették a kamatokat.

A magasabb kockázatprémium pedig egyértelműen a forint felé tereli a befektetőket, akik ilyenkor a magasabb hozamú eszközöket keresik. Ezért az elemző is úgy látja, hogy a befektetők valóban szeretik a forintot és a magyar eszközöket.

Ez pedig tükröződik a hosszú oldali hozamok esésében is. Egy hét alatt 20 bázispontot csökkent a 10 éves állampapír hozama, ami kedd délután 6,8 százalékon állt. Ráadásul jelenleg szintén támogató a nemzetközi környezet, viszonylagos nyugalom honol a pénzpiacokon, nincsen olyan sokkszerű esemény, ami esetleg elriasztaná a befektetőket és amiből idén sem volt hiány.

Bár a forint erősödésének nagyon kőkemény, racionális okai vannak, az ING Bank vezető elemzője egy másik dologra is felhívta a figyelmet, ami sokkal inkább szubjektív, mégis kulcsfontosságú a befektetők szemében.

Van bizalom a gazdaságpolitika irányába. A befektetők elhiszik azt, hogy a jegybank nem lesz opportunista és az erősebb forint miatt nem fog kamatot vágni. És elhiszik, hogy a kormány odafigyel a költségvetésre és nem kezd észszerűtlen költekezésbe a választások közeledtével

– mondta Virovácz Péter.

A hitelminősítők is értékelhetik az erős forintot

Hogy a forint egyre jobb formában van és a befektetők is jobb szemmel néznek Magyarországra, az fontos a közelgő hitelminősítések előtt. Október 10-én annál a Standard and Poor’snál kezdődik az idei utolsó felülvizsgálati kör, ahol a szuverén magyar államadósság osztályzata a három nagy cég közül a legrosszabb szinten, a BBB-szinten áll, negatív kilátás mellett. Egy újabb kilátásrontás vagy leminősítés pedig már a befektetésre nem ajánlott, azaz bóvli kategóriát jelentené, tehát igencsak rezeg a léc.

Virovácz szerint a forint helyzete számít a hitelminősítőknél. Mivel jelenleg 30 százalék fölött van a magyar államadósság devizaaránya, így akár százalékpontokat jelenthet az államadósságban, hogy a 410-es euróárfolyam után az év végén hol lesz az árfolyam.

Tavaly év végén a GDP-arányában 73,5 százalékos volt a hazai adósságráta, szerinte a mostani árfolyam-erősödés után már sikerülne ezt csökkenteni anélkül, hogy egyéb intézkedéseket kelljen eszközölni. „Hitelminősítői szemmel ez egy pozitív folyamat”, jegyezte meg.