Tovább száguldhat a forint: itt az MNB legújabb döntése

Továbbra is kivár a lazítással a Magyar Nemzeti Bank, a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén ugyanis nem változtatott a monetáris kondíciókon, így az alapkamat változatlanul 6,5 százalékon áll. Utoljára tavaly szeptemberben csökkentette a kamatokat, tehát már egy éve szünetelteti a jegybank a kamatvágásokat.
A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak, a Világgazdaságnak előzetes nyilatkozó szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy sem jegybank eddigi kommunikációja nem utal fordulatra, illetve az inflációs folyamatok sem teszik lehetővé.
Leginkább ez utóbbi miatt fájhat a jegybankárok feje, noha augusztusban havi alapon stagnált a fogyasztói áremelkedés üteme és a maginfláció is becsúszott 4 százalék alá, az infláció továbbra is kívül esik a jegybank 4 százalékos célsávján és várhatóan huzamosabb ideig ott is marad.
Ráadásul még ettől is nagyobb lenne, ha nem lennének az árrésstopok. A több körben életbe léptetett kormányzati intézkedések nagyságrendileg 1,5 százalékkal csökkentik az inflációt, tehát a kivezetésükkel azonnal megugorna az áremelkedés szintje, ahonnan csak nehéz lenne folytatni a lazítást.
Pedig a szakértők egyetértenek abban, hogy az utóbbi 1-2 hónapban látványosan javult a jegybank a mozgástere, ami a forint árfolyamában is visszatükröződik. A hazai fizetőeszköz
Ezzel bekerült a világ legjobban teljesítői devizái közé. Ez ugyanakkor nem független az MNB döntéseitől:
a jegybank lényegében tudatosan erősíti a forint a kamatszint tartásával, ugyanis a régiós és nagy jegybankok már egy ideje csökkentik a kamatokat, így a magasabb kamatfelár a forint felé vonzza a befektetőket.
Ez magyarázza, hogy miért száguld a forint még a régiós devizákhoz képest is. Ugyanakkor a nagy kérdés, hogy mi az a szint, ami már a jegybank ingerküszöbét is átlépi és amikor felerősödnek a kamatcsökkentés melletti hangok.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője azt mondta lapunknak korábban, az első galambok azt követően jelenhetnek meg a tanácsban, hogy a forintárfolyam hosszabb időn át, stabilan erős szinten alakul, és ennek dezinflációs hatásai is érezhetővé, kimutathatóvá válnak.
Arra is felhívta az elemző, hogy Varga Mihály az idei közgazdász-vándorgyűlésen leszámolt azzal a nézettel, hogy a gyengébb árfolyam segíti a magyar gazdaságot.
Gyakorlatilag elköteleződött a tartósan erős(ebb) forintárfolyam mellett, ebből kifolyólag nem számíthatunk arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalt pénzpiaci stabilitás nyomán a jegybank rövid időn belül lazító irányú kommunikációs fordulatot hajtana végre
– mondta az elemző, aki ennek ellenére arra számít, hogy a stabilan és érdemben 400 alatt alakuló árfolyam idővel kevésbé szigorú kommunikációra késztetheti a jegybankot. A forintárfolyam stabilitásának megőrzése pedig az első kamatcsökkentést követően, a kamatpolitika későbbi alakítása során is prioritást élvezhet a döntéshozóknál.
Hogy így lesz-e a délután 15 órakor kezdődő sajtótájékoztatón kiderül, ahol Varga Mihály elnök számol be a döntés hátteréről. Az eseményt élőben közvetítjük.
