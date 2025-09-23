Tovább száguldhat a forint: itt az MNB legújabb döntése

Továbbra is kivár a lazítással a Magyar Nemzeti Bank, a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén ugyanis nem változtatott a monetáris kondíciókon, így az alapkamat változatlanul 6,5 százalékon áll. Utoljára tavaly szeptemberben csökkentette a kamatokat, tehát már egy éve szünetelteti a jegybank a kamatvágásokat.

MNB: még mindig az infláció a fő gond

A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak, a Világgazdaságnak előzetes nyilatkozó szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy sem jegybank eddigi kommunikációja nem utal fordulatra, illetve az inflációs folyamatok sem teszik lehetővé.

Leginkább ez utóbbi miatt fájhat a jegybankárok feje, noha augusztusban havi alapon stagnált a fogyasztói áremelkedés üteme és a maginfláció is becsúszott 4 százalék alá, az infláció továbbra is kívül esik a jegybank 4 százalékos célsávján és várhatóan huzamosabb ideig ott is marad.

Ráadásul még ettől is nagyobb lenne, ha nem lennének az árrésstopok. A több körben életbe léptetett kormányzati intézkedések nagyságrendileg 1,5 százalékkal csökkentik az inflációt, tehát a kivezetésükkel azonnal megugorna az áremelkedés szintje, ahonnan csak nehéz lenne folytatni a lazítást.

Folyamatosan bővül a jegybank mozgástere

Pedig a szakértők egyetértenek abban, hogy az utóbbi 1-2 hónapban látványosan javult a jegybank a mozgástere, ami a forint árfolyamában is visszatükröződik. A hazai fizetőeszköz

a dollárral szemben 20,

míg az euróval szemben mintegy 5 százalékot erősödött az év eleje óta.

Ezzel bekerült a világ legjobban teljesítői devizái közé. Ez ugyanakkor nem független az MNB döntéseitől:

a jegybank lényegében tudatosan erősíti a forint a kamatszint tartásával, ugyanis a régiós és nagy jegybankok már egy ideje csökkentik a kamatokat, így a magasabb kamatfelár a forint felé vonzza a befektetőket.

Ez magyarázza, hogy miért száguld a forint még a régiós devizákhoz képest is. Ugyanakkor a nagy kérdés, hogy mi az a szint, ami már a jegybank ingerküszöbét is átlépi és amikor felerősödnek a kamatcsökkentés melletti hangok.