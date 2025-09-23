Áradoznak a befektetők, folytatódhat a rali – globálisan is a forint és a cseh korona a két legerősebb deviza

A budapesti és prágai jegybankárok várhatóan változatlanul hagyják a forint és a cseh korona alapkamatát ezen a héten is, hogy megfékezzék a tartós inflációs kockázatokat, egyre több befektető szerint folytatódhat a két deviza ralija – írja a Bloomberg.

A forint erősödését az MNB politikája segíti / Fotó: Teknős Miklós

Tandemben erősödik a forint és a cseh korona

Bár a két ország gazdasági növekedése és költségvetési politikája is eltér egymástól, devizáik az idei év legnagyobb nyertesei, mivel az amerikai jegybank, azaz a Fed megkezdte a kamatcsökkentést, és a befektetők a dolláreszközökből kiszállva más, jól fialó befektetéseket keresnek.

A magyar forint idén több mint 20 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a cseh korona pedig 18 százalékkal – ez jobb teljesítmény, mint a Bloomberg által nyomon követett 31 vezető deviza bármelyikéé, ​​a rubel kivételével, amivel viszont Oroszország ukrajnai inváziója óta gyakorlatilag nem kereskednek.