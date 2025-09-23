Áradoznak a befektetők, folytatódhat a rali – globálisan is a forint és a cseh korona a két legerősebb deviza

A budapesti és prágai jegybankárok várhatóan változatlanul hagyják a forint és a cseh korona alapkamatát ezen a héten is, hogy megfékezzék a tartós inflációs kockázatokat, egyre több befektető szerint folytatódhat a két deviza ralija – írja a Bloomberg.
Bár a két ország gazdasági növekedése és költségvetési politikája is eltér egymástól, devizáik az idei év legnagyobb nyertesei, mivel az amerikai jegybank, azaz a Fed megkezdte a kamatcsökkentést, és a befektetők a dolláreszközökből kiszállva más, jól fialó befektetéseket keresnek.
A magyar forint idén több mint 20 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a cseh korona pedig 18 százalékkal – ez jobb teljesítmény, mint a Bloomberg által nyomon követett 31 vezető deviza bármelyikéé, a rubel kivételével, amivel viszont Oroszország ukrajnai inváziója óta gyakorlatilag nem kereskednek.
Mivel az infláció mindkét országban meghaladja a jegybanki célsávot, az ING Bank és a Citigroup elemzői is úgy látják, hogy a kamatpolitikának a továbbiakban is fékeznie kell az árnyomást.
Mindkét pénznem tisztességesen emelkedett az elmúlt hetekben, és úgy látjuk, hogy van még némi lehetőség további nyereségre
– mondta a Bloombergnek Frantisek Taborsky, az ING stratégája, aki a dollár shortolását javasolta a koronával szemben, 19,960 dollár-korona célszinttel a keddi 20,572-ről.
A forint és a korona az euró ellenében is nagyot ment év eleje óta, rendre közel 6, illetve 4 százalékkal izmosodtak. A Citigroup már szeptember elején az euró shortolását javasolta mindkét devizával szemben.
A két régiós fizetőeszköz árfolyama kedden kora reggel alig változott, az euró-forint 389,2-en állt, ami éppen a múlt héten elért 16 hónapos csúcs beállítása, míg az euró-korona 24,25-nál járt, aminél utoljára 2023-ban ért többet a cseh deviza.
A magyar jegybank kedden valószínűleg 6,5 százalékon tartja az irányadó kamatlábat, fenntartva ezzel Európa egyik legmagasabb kamatszintjét, miután a kormányzati beavatkozások eddig nem tudták a jegybank célsávjába csökkenteni az áremelkedés ütemét. Fontos információ lesz az MNB friss inflációs előrejelzése is.
Az úgynevezett carry trade befektetők szeretik a forintot, mivel ha egy alacsony kamatozású devizában vesznek fel hitelt, azt előszeretettel fektetik be magas kamatozású eszközökbe
– jegyezte meg a hírügynökségnek Marek Drimal, a Societe Generale londoni stratégája.
A magyar kötvények sem véletlenül erősödnek folyamatosan, a 10 éves hozam 6,85 százalékra esett, ami április óta a legalacsonyabb szint.
Kiss Péter, az Amundi magyarországi egységének portfóliókezelési vezetője szerint is van még lehetőség új vételi pozíciók nyitására a forintban.
A szigorú monetáris politika és az év végéig gyengülő dollár miatt folytatódhat a magyar deviza felértékelődése
– mondta.
A cseh jegybankárok is minden valószínűség szerint változatlanul a hagyják a jelenlegi 3,5 százalékos alapkamatot. Több monetáristanács-tag is a kamatvágás ellen foglalt állást
Bár a korona alapkamata más országokhoz képest viszonylag magas, a deviza ereje főként az ország ellenálló gazdaságát, kedvező fizetési mérlegét és azt tükrözi, hogy a befektetők alacsony kockázatot érzékelnek
– mondta Jan Frait, a Cseh Nemzeti Bank alelnöke a múlt héten.
A Cseh Köztársaság átfogó gazdasági fellendülése, a jövő évre előrejelzettnél még meredekebb béremelkedés és az, hogy az ingatlanpiac lehűlésének is csak enyhe jelei mutatkoznak, mind szigorú monetáris politikát indokolnak – állítja Taborsky.
Összességében a jelenlegi helyzet alátámasztja az álláspontunkat, hogy a cseh jegybank a következő negyedévekben nem vágni, hanem emelni fog.
