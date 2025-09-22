Szijjártó Péterre rendkívüli hét vár, fontos dolgok dőlnek el: a külügyminiszter az éjjel nagy útra indult, előtte fogadalmat tett

Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború képez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán hétfőn reggel.
A miniszter a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: normál esetben az ENSZ Közgyűlése a béke reményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink.
Ugyanakkor ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne kellene mindent megtenni annak érdekében, hogy az ENSZ Közgyűlése közelebb vigyen minket a béke ügyéhez – tette hozzá.
Ezért a következő egy hétben mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez és el fogunk utasítani mindent, ami az eszkaláció kockázatát jelenti
– jelentette ki Szijjártó Péter.
„Hajnalban már New Yorkban kezdünk!” – írta a bejegyzésben.
Kiderült a nagy titok: ázsiai, de nem kínai óriáscég épít gyárat Magyarországon, ilyen még nem volt Békés vármegyében – „Ez piros betűs nap”.
A Vulcan Shield Group 280 milliárd forintból épít gyárat Békéscsabán. Szijjártó Péter közölte, hogy a szingapúri cég első európai gyára 2500 munkahelyet teremt a Viharsarokban, és high-tech szigetelőanyagokat fog előállítani. A külgazdasági és külügyminiszter múlt heti beszédében már utalt arra, hogy nagyon jó hír várható.
A tárcavezető elmondta, hogy Békéscsaba és Békés vármegye történetének legnagyobb beruházását jelentheti be. A szingapúri Vulcan Shield Global ugyanis úgy döntött, hogy egy óriásberuházást hoz Békéscsabára. A vállalat csúcstechnológiás szigetelőanyagokat gyárt, ezen a téren a világ vezető vállalata. A békéscsabai gyár lesz a vállalat első európai üzeme.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.