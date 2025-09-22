Szijjártó Péterre rendkívüli hét vár, fontos dolgok dőlnek el: a külügyminiszter az éjjel nagy útra indult, előtte fogadalmat tett

Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború képez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán hétfőn reggel.

Szijjártó: az ukrajnai béke kulcskérdés / Fotó: Horváth Viktor / Joó István Facebook-oldala

A miniszter a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: normál esetben az ENSZ Közgyűlése a béke reményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink.

Ugyanakkor ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne kellene mindent megtenni annak érdekében, hogy az ENSZ Közgyűlése közelebb vigyen minket a béke ügyéhez – tette hozzá.

Ezért a következő egy hétben mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez és el fogunk utasítani mindent, ami az eszkaláció kockázatát jelenti

– jelentette ki Szijjártó Péter.

„Hajnalban már New Yorkban kezdünk!” – írta a bejegyzésben.

Brutális beruházás jön

Kiderült a nagy titok: ázsiai, de nem kínai óriáscég épít gyárat Magyarországon, ilyen még nem volt Békés vármegyében – „Ez piros betűs nap”.

A Vulcan Shield Group 280 milliárd forintból épít gyárat Békéscsabán. Szijjártó Péter közölte, hogy a szingapúri cég első európai gyára 2500 munkahelyet teremt a Viharsarokban, és high-tech szigetelőanyagokat fog előállítani. A külgazdasági és külügyminiszter múlt heti beszédében már utalt arra, hogy nagyon jó hír várható.

A tárcavezető elmondta, hogy Békéscsaba és Békés vármegye történetének legnagyobb beruházását jelentheti be. A szingapúri Vulcan Shield Global ugyanis úgy döntött, hogy egy óriásberuházást hoz Békéscsabára. A vállalat csúcstechnológiás szigetelőanyagokat gyárt, ezen a téren a világ vezető vállalata. A békéscsabai gyár lesz a vállalat első európai üzeme.