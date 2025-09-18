Hivatalos: ennyibe fog kerülni az első Debrecenben gyártott BMW - mindenki készüljön fel rá lélekben mostantól rendelhető

Épp csak megtartotta világpremierjét, a BMW iX3 máris rendelhetővé vált világszerte, így Magyarországon is – írja a vezess.hu. A heteken belül gyártásba kerülő, tisztán elektromos szabadidőjármű vadonatúj architektúrára épül, és formanyelvét tekintve is friss irányt képvisel. Innovatív műszaki megoldásai a közeljövőben a gyár több tucat típusában köszönnek majd vissza.

Már lehet tudni, mennyibe kerül a hazai BMW / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 4782 mm-es SUV első példányai 2026 tavaszán érkeznek meg Magyarországra, az importőr megkezdte a rendelések felvételét: a dupla villanymotoros, összkerékhajtású, 345 kW/469 LE csúcsteljesítményű szabadidőjármű induló ára bruttó 27 750 000.

A csak nevében rokon, bár hasonló méretű (4755 mm), és szintén villamosított BMW X3 30e xDrive 25 185 000 Ft-tól elérhető, ennek plug-in hibrid hajtáslánca 200 kW / 299 LE csúcsteljesítményre képes.

A BMW iX3 ropogósan friss, de nála is újabb egyik legfontosabb leendő versenytársa, az épp csak bemutatott Mercedes-Benz GLC with EQ Technology

Pár nap, és megnyitják a BMW gyárat

A BMW Group bejelentette, hogy hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét, ahol a vállalat első Neue Klasse modellje, a teljesen elektromos BMW iX3 készül majd. A BMX ezzel új fejezetet nyit a globális autógyártásban. Elérkezett az idő, a BMW Group megnyitja debreceni üzemét. A csoport közlése szerint az üzem hivatalos átadója 2025. szeptember 26-án, pénteken lesz. A BMW Group szerint ez a globális gyártóhálózata következő fejezetét meghatározó esemény. Debrecen egy új korszak kezdetének a házigazdája lesz: a BMW Group első Neue Klasse modelljét – a teljesen elektromos BMW iX3-at – csúcstechnológiás üzemünkben fogjuk gyártani.

