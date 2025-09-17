BYD: megállíthatatlan a szegedi gyárban készült modell — első lett a legbiztonságosabbak között

A szakértői összesen 16 új autómodellt teszteltek, értékelve minden szempontot a passzív biztonságtól – azaz attól, hogy az autó milyen jól védi az utasokat és a többi közlekedőt – a legújabb vezetőasszisztens rendszerek képességéig. A modellek többsége megkapta a maximális ötcsillagos összetett minősítést, többek között a BYD Dolphin Surf is, amely a szegedi BYD autógyárban készül – közölte az Euro NCAP.
Hogy ne maradjon le, a kínai NIO csoport másik új autómárkája, a FireFly is piacra dobta első elektromos autóját, a firefly-t, amely lenyűgöző ötcsillagos Euro NCAP teljesítményével felvillanyozta a kis elektromos járművek szektorát, ahol a legújabb szupermini modellekkel, köztük a Mini Cooper E-vel és a Renault 5-tel versenyez. Különösen figyelemre méltó, hogy a tesztek során a Firefly 96 százalékos felnőtt védelmi értékelést ért el – ez a legmagasabb érték az Euro NCAP által 2024 eleje óta értékelt személygépkocsik közül.
Az eredmény is mutatja, hogy a legnagyobb autók nem feltétlenül a legbiztonságosabbak; a robusztus kutatás-fejlesztés, az innovatív mérnöki munka és a biztonság iránti elkötelezettség révén az új, megfizethető elektromos autók gyártói képesek ötcsillagos értékelést elérni.
A kisebb, megfizethetőbb elektromos autók számának növekedésével és a népszerű modellek ötcsillagos minősítésének elérésével a fogyasztók olyan kiváló autók előnyeit élvezhetik, amelyek nem tesznek engedményeket a biztonság terén.
Az öt kínai autógyártó mindegyike versenyképes biztonsági szintet nyújtott, amely nagyjából megegyezett az elektromos jármű szektorban működő európai és koreai versenytársaikéval. Az AION V SUV, az EXLANTIX ES családi szedán, az IM IM6 crossover és a BYD DOLPHIN SURF családi ferdehátú tovább erősítette azt a benyomást, hogy Kína gyorsan növekvő autóipara képes olyan autókat gyártani,
amelyek biztonsági szintje globálisan is versenyképes.
Az ötcsillagos minősítés ellenére azonban mind a Lynk & Co 08 elektromos SUV, mind a Volkswagen ID.Buzz, a VW 1950-es évekbeli Type 2 kempingautójának elektromos újraértelmezése, alig nem vesztette el ötödik csillagát a gyalogosok medencecsontjának védelme terén elért gyenge eredmények miatt.
