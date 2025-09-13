Nem tudják megépíteni határidőre az eddigi legnagyobb akkumulátorgyárat, megszólalt a vezérigazgató – ez a következménye annak, amit Amerika tett

Hazaérkeztek a Hyundai és az LG Energy Solution georgiai akkumulátorgyárának – ez lenne az amerikai állam legnagyobb ilyen üzeme – korábban amerikai őrizetbe vett dél-koreai alkalmazottai. A 4,3 milliárd dolláros költségű projekt azonban legalább két-három hónapot csúszik a múlt heti razzia miatt.
A gyárban végrehajtott rajtaütés volt az amerikai belbiztonsági minisztérium legnagyobb, egy helyszínen végrehajtott akciója, amelynek során 316 dél-koreai mellett alvállalkozók japán és kínai alkalmazottait, összesen 475 embert vettek őrizetbe.
A BBC jelentése szerint a Korean Air őket hazaszállító különgépe csütörtökön helyi idő szerint délben érkezett meg Atlantából Szöulba, fedélzetén 14 nem koreai állampolgárral is.
Az őrizetbevettek közül egy dél-koreai az Egyesült Államokban maradt,
ahol sajtójelentések szerint állandó letelepedési engedélyt kér.
Az ügynek azonban ezzel még nincs vége, Li Dzsemjong dél-koreai elnök szerint az amerikai hatóságok fellépése óvatosságra késztetheti a többi, az Egyesült Államokban befektetni készülő céget.
A befektetések pedig fontos részei az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásainak, amelyeket Donald Trump elnök második beiktatása óta kötöttek. Dél-Korea és az Egyesült Államok elméletben már megegyezett, a szerződést azonban még nem írták alá, és a tárgyalások éppen 350 milliárd dolláros beruházási csomag miatt akadoznak.
A razziának következményei lesznek a georgiai gyárban is, amelynek az átadása minimum két-három hónapot késik emiatt, figyelmeztetett pénteken Jose Munoz, a Hyundai Motor vezérigazgatója Detroitban egy autóipari konferencián.
A CNN amerikai hírtelevízió emlékeztetett, hogy
a 6,7 milliárd dollárból épülő gyárkomplexumnak ez a része a tervek szerint még idén működni kezdett volna.
Munoz először szólalt meg nyilvánosan az eset óta. Elmondta, hogy meglepetésként érte a razzia híre, és azonnal tudni akarta, hogy a cég alkalmazottait is őrizetbe vették-e. Mint kiderült, a legtöbb érintettet az LG foglalkoztatta.
A vezérigazgató is megismételte, amit az államfő: a gyárak építéséhez különleges szakképzettséggel rendelkezők kellenek, akiket általában magukkal visznek külföldre. „Nagyon sok olyan tudás és eszköz szükséges, amelyet nem lehet megtalálni az Egyesült Államokban” – idézte a szavait a Reuters.
Munoz arról is beszámolt, hogy egyelőre máshonnan szállítja majd a szükséges akkumulátorokat, többek között egy másik georgiai üzemből, amelyet a Hyundai a szintén dél-koreai SK Onnal üzemeltet.
A razzia hatása az egész Egyesült Államokban érezteti hatását, a brit hírügynökség értesülése szerint az LG többi üzeméből is menekülnek, vagy felkérték őket, hogy térjenek haza. Az egyik érintett üzemet az LG a GM-mel vegyesvállalatként üzemelteti.
Az LG az alvállalkozókat is felszólította, hogy készüljenek a vésztervre,
és vegyenek fel helyi alkalmazottakat; ez a többi helyszínen is lassítja majd a munkálatokat.
Az LG Energy Solution a világ második legnagyobb autóakkumulátor-gyártója a Magyarországon is befektető kínai CATL mögött, és hét gyára van az Egyesült Államokban, közülük négy építés alatt.
