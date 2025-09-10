Bemutatták az első elektromos modellt, amit Szegeden fog gyártani a BYD: olyan olcsó lesz, hogy most igazán bajba kerül az európai autóipar

A BYD ügyvezető alelnöke szeptember 8-án a Müncheni Autószalonon jelentette be, hogy a Dolphin Surf lesz az első olyan modelljük, amit Európában gyártanak majd. Ez különösen fontos a vállalat számára, mivel így megkerülhetik az Európai Unió azon vámjait, amelyek kifejezetten a Kínából érkező elektromos autókat sújtják. A BYD esetében ez a vámtarifa jelenleg 27 százalék, de ha megkezdik a gyártást a vállalat hamarosan elkészülő szegedi gyárában, akkor ez már nem vonatkozik majd rájuk.

A Doplhin Surf lesz a BYD első Szegeden gyártott modellje / Fotó: Aleksander Kalka / AFP

A Totalcar cikke szerint ez a vevőknek is előnyös lesz, ugyanis így olcsóbban tudják majd megvásárolni a BYD járműveit. És nemcsak emiatt lesz kedvezőbb a Dolphin Surf vásárlása, helyben gyártva ugyanis a logisztikai és szállítási költség is sokkal alacsonyabb lehet.

A portál adatai szerint ez a típus már most nyolcmillió forint alatt indul, amivel az egyik legolcsóbb elektromos kisautó a magyarországi piacon. Az olyan erős konkurensek, mint a Renault 5 E-Tech, a Peugeot E-208 vagy a Citroen e-C3 is csak 10-14 millió forint között mozognak nyitóáron. A BYD Dolphin Surf ezeknél a legtöbb tekintetben nem nyújt kevesebbet, nemrég ugyanis ötcsillagos EuroNCAP töréstesztet produkált.

Ezt lehet tudni a BYD Dolphin Surfről

A Dolphin Surf a valamivel tágasabb és inkább a technológiára fókuszáló testvérmodellje a Kínában már kapható BYD Seagullnak. A Seagull az egyik legkelendőbb elektromos autó az ázsiai országban, és a gyártő várakozása szerint erre a Dophin Surf révén Európában is megvan az esélye. A Totalcar szerint az emészthető külső és belső megjelenése mellett 322 kilométeres hatótávot nyújt az autó, újratölteni pedig csupán 22 percbe telik 30 százalékról 80 százalékra, maximum 85 kilowattos töltésre képes. Ezekkel az adatokkal a BYD kifejezetten városi-elővárosi közlekedésre és középtávú ingázásra szánja a Dolphin Surföt.

