Senki nem fog egy bonyolult rendszerrel szenvedni – elképesztő mennyiségű terméket hagyunk hátra

A kis- és középvállalati szektor digitalizációját tűzte zászlójára a Visa. A céljuk, hogy a kkv-k minél inkább részesei legyenek az online fizetéseknek, ezzel kiszélesítve a lehetőségeiket, és javítva a versenyképességüket. A Digitális Fizetési Programon keresztül a cégek visszaszoríthatják a szürkegazdaságot, nyithatnak a külföldi piacok felé, és szélesebb ügyfélkört építhetnek ki.

Lemondunk a vágyott termékről, mire a digitális fizetések végére érünk

Az online vásárlás jelentős szerepet hasított ki a hazai kereskedelemből. Az e-kereskedelem tetemes részét bankkártyával bonyolítják az ügyfelek, háromból egy vásárlásnál ezt a fizetési formát választják.

Az ügyfelek 80 százaléka a biztonságot tartja a legfontosabbnak az online vásárlásoknál. Emellett a kényelem is jelentős szempont. Érdekes megfigyelés, hogy

az online vásárló ügyfelek 47 százaléka nem ér a fizetési folyamat végére, ha az túl hosszadalmas.

Ebből is látszik, hogy a kényelem sok esetben problémás, hiszen elsősorban nálunk kell lenni egy bankkártyának, aminek az adatait többek között be kell írni a webáruház felületére. Az ügyfelek sok esetben ez alatt a folyamat alatt végül meggondolják magukat, és elhagyják a webshopot, nem vásárolnak. A Visa ennek érdekében vezeti be a tokenizált bankkártyát, amely a biometrikus azonosításon kívül nem kér más adatot az online vásárlások alatt. Ezzel ez a folyamat kényelmesebb, gyorsabb és biztonságosabb is lehet.

A megfelelő online fizetési rendszer kiépítése azért is fontos a kkv-k számára, mivel az ügyfelek egyre inkább az e-kereskedelem felé orientálódnak. A Visa felmérései szerint 2025 végére ez a szegmens 80 százalékos bővülést érhet majd el. Ezt jól szemlélteti, hogy 2020 és 2024 között az elektronikus fizetést preferálók aránya 48 százalékról 69 százalékra bővült.

Megfelelő digitális fizetési rendszer nélkül nem lehet a startvonalhoz állni a kereskedelemben

A MKIK vezérigazgató-helyettese szerint a hazai kkv-k kényszerpályán vannak. A digitalizáció elengedhetetlen a működés szempontjából. Ezzel együtt Ács Zoltán úgy látja, hogy ez a kényszer egyben lehetőség is.