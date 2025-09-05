Új óriáshajók érkeznek a Dunán Magyarországra: Budapesten fognak kikötni – elképesztő a luxus

Bővíti dunai kínálatát a Celebrity Cruises. A vállalat szerint a dunai hajók kialakítása a korábbi tengerjárók dizájnját idézi, de a folyami környezethez igazítva. A tervek között városnéző és ünnepi programok is szerepelnek. Laura Hodges Bethge, a társaság elnöke szerint a céljuk, hogy a lehető legközelebb vigyék az utasokat a látványosságokhoz. A magyar utasok számára Budapest, mint kiindulópont is elérhető lesz.
A Celebrity Cruises 2027-től folyami hajóutakat is kínál, mégpedig Európa két híres folyóján, a Dunán és a Rajnán. Új hajóik, a Celebrity Compass és a Celebrity Seeker a tengerjárókról ismert Edge-széria dizájnját hozzák a kontinens belvizeire, melyekre a nyitott fedélzetek, tágas kabinok és változatos gasztronómia a jellemző.
A dunai programok Budapestet különleges fényben mutatják meg:
az utasok éjszakára is a városban maradnak, így átélhetik a főváros esti hangulatát is.
A hajók azonban nem csak itt állnak meg. Bécs klasszikus kávéházai és koncerttermei, valamint a Wachau-völgy UNESCO világörökségi borvidéke is a megálló helyek között van. A Pozsonyban tett séta pedig közép-európai kitekintést ad a vendégeknek.
A dunai utak vonzereje, hogy rövid időn belül három európai fővárost és számos kulturális látnivalót fel lehet fedezni. A magyar utasoknak ez különösen kényelmes, hiszen akár Budapestről is becsatlakozhatnak
– hangsúlyozta Szabados Zita, a Tengerjáró.hu utazási szakértője. Úgy véli, a magyar utazóknak az adventi vásárok is vonzóak lehetnek: „Egy folyami hajóúton akár több vásár is bejárható anélkül, hogy szállodát kellene váltani. Ez az, ami igazán különlegessé teszi az ünnepi menetrendeket.”
A két hajó koncepciója a szabadtéri életérzés köré épül. A folyó fölé nyúló étkezőpodok, a végtelenített medence és a körbejárható felső fedélzet biztosítják, hogy a táj mindig a középpontban maradjon. A kabinokban a márka védjegyének számító Infinite Balcony hozza be a folyót a szobába, a suite-utazóknak pedig személyes inasszolgáltatás is jár.
