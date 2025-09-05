Deviza
EUR/HUF393.08 0% USD/HUF336.59 -0.2% GBP/HUF453.31 0% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF92.48 +0.02% RON/HUF77.41 -0.05% CZK/HUF16.09 +0.09% EUR/HUF393.08 0% USD/HUF336.59 -0.2% GBP/HUF453.31 0% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF92.48 +0.02% RON/HUF77.41 -0.05% CZK/HUF16.09 +0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,462.15 0% MTELEKOM1,910 0% MOL2,918 -0.21% OTP30,630 0% RICHTER10,420 -0.1% OPUS567 +0.71% ANY7,740 -0.78% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS5,180 -1.16% BUMIX9,261.55 +0.38% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,179.14 +0.37% BUX104,462.15 0% MTELEKOM1,910 0% MOL2,918 -0.21% OTP30,630 0% RICHTER10,420 -0.1% OPUS567 +0.71% ANY7,740 -0.78% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS5,180 -1.16% BUMIX9,261.55 +0.38% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,179.14 +0.37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hajózás
turizmus
Budapest
Magyarország
hajó
főváros

Új óriáshajók érkeznek a Dunán Magyarországra: Budapesten fognak kikötni – elképesztő a luxus

Két új hajóval indít járatokat a Dunán és a Rajnán a Celebrity Cruises 2027-től. Az úti célok között Budapest, Bécs, Pozsony, Nürnberg és Amszterdam is szerepel.
Andor Attila
2025.09.05, 08:49
Frissítve: 2025.09.05, 09:33

Bővíti dunai kínálatát a Celebrity Cruises. A vállalat szerint a dunai hajók kialakítása a korábbi tengerjárók dizájnját idézi, de a folyami környezethez igazítva. A tervek között városnéző és ünnepi programok is szerepelnek. Laura Hodges Bethge, a társaság elnöke szerint a céljuk, hogy a lehető legközelebb vigyék az utasokat a látványosságokhoz. A magyar utasok számára Budapest, mint kiindulópont is elérhető lesz.

Duna
A Duna új csillaga: a Celebrity Cruises egyik hajója

A Celebrity Cruises 2027-től folyami hajóutakat is kínál, mégpedig Európa két híres folyóján, a Dunán és a Rajnán. Új hajóik, a Celebrity Compass és a Celebrity Seeker a tengerjárókról ismert Edge-széria dizájnját hozzák a kontinens belvizeire, melyekre a nyitott fedélzetek, tágas kabinok és változatos gasztronómia a jellemző.

Budapest mellett Bécs és a Wachau

A dunai programok Budapestet különleges fényben mutatják meg: 

az utasok éjszakára is a városban maradnak, így átélhetik a főváros esti hangulatát is.

A hajók azonban nem csak itt állnak meg. Bécs klasszikus kávéházai és koncerttermei, valamint a Wachau-völgy UNESCO világörökségi borvidéke is a megálló helyek között van. A Pozsonyban tett séta pedig közép-európai kitekintést ad a vendégeknek.

A dunai utak vonzereje, hogy rövid időn belül három európai fővárost és számos kulturális látnivalót fel lehet fedezni. A magyar utasoknak ez különösen kényelmes, hiszen akár Budapestről is becsatlakozhatnak

– hangsúlyozta Szabados Zita, a Tengerjáró.hu utazási szakértője. Úgy véli, a magyar utazóknak az adventi vásárok  is vonzóak lehetnek: „Egy folyami hajóúton akár több vásár is bejárható anélkül, hogy szállodát kellene váltani. Ez az, ami igazán különlegessé teszi az ünnepi menetrendeket.”

A két hajó koncepciója a szabadtéri életérzés köré épül. A folyó fölé nyúló étkezőpodok, a végtelenített medence és a körbejárható felső fedélzet biztosítják, hogy a táj mindig a középpontban maradjon. A kabinokban a márka védjegyének számító Infinite Balcony hozza be a folyót a szobába, a suite-utazóknak pedig személyes inasszolgáltatás is jár.

A tengeri luxushajóutak is tarolnak 

Az elmúlt években a hajózási társaságok egyre hosszabb és mind extrémebb hajóutakat indítottak. Ezek az utak gyakran hónapokig tartanak, több tucat úti célt érintenek több országban, és több tízezer euróba is kerülhetnek. A legtöbb luxushajóút széles választékban kínál étkezési, szórakozási, vásárlási, fitnesz- és egyéb programlehetőségeket.

A világjárvány utáni időszakban az utazási ipar óriási átalakuláson ment keresztül. Az új igényekhez igazodva a kiskereskedelmi szektor mellett a turizmus területén is megjelentek olyan új trendek, mint az extra hosszú luxushajóutak, amelyek egyedülálló lehetőséget kínálnak a világ felfedezésére.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu