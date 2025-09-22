Mindjárt bejelentik: kiterjeszthetik a fizetős parkolást Budapesten – ez lehet az új kerület

Újabb fővárosi kerület szeretné megszüntetni a parkolási káoszt. Előreláthatóan a szeptember 25-i képviselő-testületi ülésen születik döntés a fizetős parkolás bevezetésének módjáról Budapest XV. kerületében. A kapcsolódó tanulmányterv már elkészült, mely szerint a díjfizető rendszerre a parkolások terén kialakult kaotikus állapotok megszüntetése, továbbá a szabályos, a kerületi lakosság érdekeit szolgáló parkolási rend kialakítása céljából van szükség – írta a Vezess.hu.
A tanulmányban több megoldási javaslatot is kidolgoztak, többek között:
A fizetős parkolástól elsősorban azt remélnék, hogy a XV. kerületiek nagyobb eséllyel találjanak szabad parkolóhelyet, különösen a délutáni és esti órákban, és az indokolatlan autóhasználat is visszaszorul, előtérbe helyezve a fenntartható közlekedési módokat (gyaloglás, kerékpározás, tömegközlekedés).
A parkolási díjakból esetlegesen származó bevételt részben a közterületek fejlesztésére, útfelújításra, valamint a fenntartható közlekedési módok (kerékpáros infrastruktúra, közösségi közlekedés) támogatására forgatnák vissza.
Robert Frolich országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke kezdeményezést indított, hogy Belső-Erzsébetváros váljon le VII. kerületről, és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy VIII. kerülethez.
Úgy vélik, hogy:
Felhívják Belső-Erzsébetváros lakóit, hogy egy emberként álljanak ki „a méltatlan és tarthatatlan helyzet megszüntetése érdekében”. Hozzáteszik, hogy a szomszédos kerületek vezetőit felkeresik a szükséges egyeztetések céljából.
