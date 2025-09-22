Deviza
Mindjárt bejelentik: kiterjeszthetik a fizetős parkolást Budapesten – ez lehet az új kerület

Drasztikus lépésre készül Budapest XV. kerülete. Heteken belül bevezethetik a fizetős parkolást.
VG
2025.09.22, 08:29
Frissítve: 2025.09.22, 09:29

Újabb fővárosi kerület szeretné megszüntetni a parkolási káoszt. Előreláthatóan a szeptember 25-i képviselő-testületi ülésen születik döntés a fizetős parkolás bevezetésének módjáról Budapest XV. kerületében. A kapcsolódó tanulmányterv már elkészült, mely szerint a díjfizető rendszerre a parkolások terén kialakult kaotikus állapotok megszüntetése, továbbá a szabályos, a kerületi lakosság érdekeit szolgáló parkolási rend kialakítása céljából van szükség – írta a Vezess.hu.

fizetős parkolás
A XV. kerületben is bevezethetik a fizetős parkolást / Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

A tanulmányban több megoldási javaslatot is kidolgoztak, többek között:

  • várakozási és/vagy korlátozott várakozási övezetek kialakítása, parkolási díj bevezetése, illetve ezek kombinálása,
  • rövid és hosszú idejű parkolóhelyek megkülönböztetése a díjfizető övezetek bevezetése nélkül,
  • rövid idejű parkolási területek kialakítása az intézmények, közintézmények környezetében,
  • a hosszú idejű parkolási területek, adott esetben P+R parkolók kialakítása a kerület szélén, kevésbé frekventált helyeken,
  • meglévő parkolóhelyeken a parkoló állások felfestése,
  • lakossági várakozási engedéllyel használható parkolók kialakítása,
  • a meglévő útfelületeken kapacitásnövelés zöldterület elvonása nélkül, egyirányúsítással,
  • a parkolóállások számának növelése kitaposott zöldfelületek bevonásával.

Jöhet a fizetős parkolás

A fizetős parkolástól elsősorban azt remélnék, hogy a XV. kerületiek nagyobb eséllyel találjanak szabad parkolóhelyet, különösen a délutáni és esti órákban, és az indokolatlan autóhasználat is visszaszorul, előtérbe helyezve a fenntartható közlekedési módokat (gyaloglás, kerékpározás, tömegközlekedés).

A parkolási díjakból esetlegesen származó bevételt részben a közterületek fejlesztésére, útfelújításra, valamint a fenntartható közlekedési módok (kerékpáros infrastruktúra, közösségi közlekedés) támogatására forgatnák vissza.

Elegük lett a polgármesterből és Karácsony Gergelyből, másik kerülethez akarják csatolni Budapest világhírű városrészét: megkezdődött a folyamat, történelmi határok állhatnak vissza

Robert Frolich országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke kezdeményezést indított, hogy Belső-Erzsébetváros váljon le VII. kerületről, és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy VIII. kerülethez.

Úgy vélik, hogy:

  • Az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése a Fővárosi Önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit.
  • Az Erzsébetvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal közösen hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytat a városrész lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást, és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosban.
  • A városrészben uralkodó köztisztasági helyzet már az egészségre való ártalmasságot súrolja.
  • A városrészben lakó polgárok nem érzik biztonságban magukat saját lakhelyükön.
  • A városrészben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be.

Felhívják Belső-Erzsébetváros lakóit, hogy egy emberként álljanak ki „a méltatlan és tarthatatlan helyzet megszüntetése érdekében”. Hozzáteszik, hogy a szomszédos kerületek vezetőit felkeresik a szükséges egyeztetések céljából.

