Elegük lett a polgármesterből és Karácsony Gergelyből, másik kerülethez akarják csatolni Budapest világhírű városrészét: megkezdődött a folyamat, történelmi határok állhatnak vissza

Robert Frolich országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke kezdeményezést indított, hogy első-Erzsébetváros váljon le VII. kerületről és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez.

Elegük lett a polgármesterből és Karácsony Gergelyből, másik kerülethez akarják csatolni Budapest városrészét / Fotó: Lakatos Péter / MTI

„Kezdeményezésünk okai:

az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése a Fővárosi Önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit.

az Erzsébetvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal közösen hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytat a városrész lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosba

a városrészben uralkodó köztisztasági helyzet már az egészségre való ártalmasságot súrolja

a városrészben lakó polgárok nem érzik biztonságban magukat saját lakhelyükön

a városrészben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az Önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be”

– olvasható az országos főrabbi Facebook-posztjában.

Felhívják Belső-Erzsébetváros lakóit, hogy egy emberként álljanak ki „a méltatlan és tarthatatlan helyzet megszüntetése érdekében.” Hozzáteszik, hogy a szomszédos kerületek vezetőit felkeresik a szükséges egyeztetések céljából.

Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere a felhívásra azt írta, hogy fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy egyetlen más kerülettel szemben sincsenek területi követeléseik, tiszteletben tartják az 1873-as határmódosításokat,

de persze örülünk, ha megtörténik a történelmi igazságtétel, és több mint 150 év után legalábbis közelebb kerülünk Nagy-Terézváros történelmi határainak helyreállításához

Korábban a Világgazdaság azt is megírta, hogy a napokban indult az aláírásgyűjtés Óbuda Csúcshegy nevű „városrészében”, amelynek az a célja, hogy kiírhassák a terület Budapestből történő kiválásáról szóló népszavazást.

A terület vízellátását ugyanis egyetlen kék nyomós kút szolgálja ki, és nincs számukra megfelelően szabályozva a terület. A Csúcshegy városrész egy nagyjából egy négyzetkilométeres, négyzet alakú, lejtős, lazán nyaralókkal, bungalókkal, kisebb és nagyobb családi házakkal beépített zártkerti terület Budapest közigazgatási határa mellett.