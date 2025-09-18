Elegük lett a polgármesterből és Karácsony Gergelyből, másik kerülethez akarják csatolni Budapest világhírű városrészét: megkezdődött a folyamat, történelmi határok állhatnak vissza

Robert Frolich országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke kezdeményezést indított, hogy első-Erzsébetváros váljon le VII. kerületről és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez.
„Kezdeményezésünk okai:
– olvasható az országos főrabbi Facebook-posztjában.
Felhívják Belső-Erzsébetváros lakóit, hogy egy emberként álljanak ki „a méltatlan és tarthatatlan helyzet megszüntetése érdekében.” Hozzáteszik, hogy a szomszédos kerületek vezetőit felkeresik a szükséges egyeztetések céljából.
Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere a felhívásra azt írta, hogy fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy egyetlen más kerülettel szemben sincsenek területi követeléseik, tiszteletben tartják az 1873-as határmódosításokat,
de persze örülünk, ha megtörténik a történelmi igazságtétel, és több mint 150 év után legalábbis közelebb kerülünk Nagy-Terézváros történelmi határainak helyreállításához
Korábban a Világgazdaság azt is megírta, hogy a napokban indult az aláírásgyűjtés Óbuda Csúcshegy nevű „városrészében”, amelynek az a célja, hogy kiírhassák a terület Budapestből történő kiválásáról szóló népszavazást.
A terület vízellátását ugyanis egyetlen kék nyomós kút szolgálja ki, és nincs számukra megfelelően szabályozva a terület. A Csúcshegy városrész egy nagyjából egy négyzetkilométeres, négyzet alakú, lejtős, lazán nyaralókkal, bungalókkal, kisebb és nagyobb családi házakkal beépített zártkerti terület Budapest közigazgatási határa mellett.
