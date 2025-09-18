Deviza
Karácsony Gergely
Belső-Erzsébetváros
Fővárosi Önkormányzat

Elegük lett a polgármesterből és Karácsony Gergelyből, másik kerülethez akarják csatolni Budapest világhírű városrészét: megkezdődött a folyamat, történelmi határok állhatnak vissza

Többen úgy látják, hogy Erzsébetváros vezetése a főváros támogatásával magára hagyta a városrész lakóit. Karácsony Gergely alatt felborulhat Budapest városszerkezete.
2025.09.18, 06:18
Frissítve: 2025.09.18, 06:32

Robert Frolich országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke kezdeményezést indított, hogy első-Erzsébetváros váljon le VII. kerületről és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez. 

Karácsony Gergely Madách tér Ezsébetváros
Elegük lett a polgármesterből és Karácsony Gergelyből, másik kerülethez akarják csatolni Budapest városrészét / Fotó: Lakatos Péter / MTI

„Kezdeményezésünk okai:

  •  az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése a Fővárosi Önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit.
  •  az Erzsébetvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal közösen hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytat a városrész lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosba
  • a városrészben uralkodó köztisztasági helyzet már az egészségre való ártalmasságot súrolja
  • a városrészben lakó polgárok nem érzik biztonságban magukat saját lakhelyükön
  •  a városrészben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az Önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be”

 – olvasható az országos főrabbi Facebook-posztjában.

Felhívják Belső-Erzsébetváros lakóit, hogy egy emberként álljanak ki „a méltatlan és tarthatatlan helyzet megszüntetése érdekében.” Hozzáteszik, hogy a szomszédos kerületek vezetőit felkeresik a szükséges egyeztetések céljából. 

Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere a felhívásra azt írta, hogy fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy egyetlen más kerülettel szemben sincsenek területi követeléseik, tiszteletben tartják az 1873-as határmódosításokat, 

de persze örülünk, ha megtörténik a történelmi igazságtétel, és több mint 150 év után legalábbis közelebb kerülünk Nagy-Terézváros történelmi határainak helyreállításához

Korábban a Világgazdaság azt is megírta, hogy a napokban indult az aláírásgyűjtés Óbuda Csúcshegy nevű „városrészében”, amelynek az a célja, hogy kiírhassák a terület Budapestből történő kiválásáról szóló népszavazást.

A terület vízellátását ugyanis egyetlen kék nyomós kút szolgálja ki, és nincs számukra megfelelően szabályozva a terület. A Csúcshegy városrész egy nagyjából egy négyzetkilométeres, négyzet alakú, lejtős, lazán nyaralókkal, bungalókkal, kisebb és nagyobb családi házakkal beépített zártkerti terület Budapest közigazgatási határa mellett.

