Deviza
EUR/HUF390.02 +0.08% USD/HUF329.06 +0.23% GBP/HUF449.64 +0.31% CHF/HUF418.24 +0.13% PLN/HUF91.68 -0.02% RON/HUF76.96 +0.01% CZK/HUF16.03 +0.07% EUR/HUF390.02 +0.08% USD/HUF329.06 +0.23% GBP/HUF449.64 +0.31% CHF/HUF418.24 +0.13% PLN/HUF91.68 -0.02% RON/HUF76.96 +0.01% CZK/HUF16.03 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,576.2 -0.3% MTELEKOM1,860 0% MOL2,802 +0.07% OTP28,810 -0.69% RICHTER9,870 -0.25% OPUS539 -2.41% ANY6,960 -2.59% AUTOWALLIS153.5 -0.33% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,233.89 +0.72% CETOP3,441.35 -1.08% CETOP NTR2,147.24 +0.15% BUX99,576.2 -0.3% MTELEKOM1,860 0% MOL2,802 +0.07% OTP28,810 -0.69% RICHTER9,870 -0.25% OPUS539 -2.41% ANY6,960 -2.59% AUTOWALLIS153.5 -0.33% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,233.89 +0.72% CETOP3,441.35 -1.08% CETOP NTR2,147.24 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
flotta
e-autó
Energiaügyi Minisztérium

Még zajlik az e-autó pályázat, de húszmilliárd forint már a nyerteseknél landolt

A flottazöldítésre fordítható pályázat keretösszegének felét mostanra átutalták a társaságoknak – közölte az Energiaügyi Minisztérium.
Andor Attila
2025.09.17, 13:37

A vállalati e-autó programban még lehet igényelni a járművenként akár 4 millió forintot a tiszta és csendes gépkocsik megvásárlásához – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

flottazöldítés
A flottazöldítésre fordítható pályázat felét már lehívták / Fotó: Shutterstock

A több mint 20 milliárd forint átutalt támogatás segítségével eddig 4624 vállalkozás szerzett be 5176 környezetkímélő járművet. 
A keretösszeg közelmúltbéli megemelése így azt is jelenti, hogy a program jóvoltából összesen akár tízezer zöldautó állhat forgalomba Magyarországon – tette hozzá az EM.

A sikeres pályázat felpörgette a klímabarát gépkocsik iránti keresletet: 

idén februártól augusztusig minden hónapban több tisztán elektromos jármű kapott zöld rendszámot, mint korábban bármikor. A teljes hazai állomány a nyár végére 90 ezer darab fölé nőtt,

ami 2020 eleje óta több mint tízszeres bővülést jelent. 2025 első nyolc hónapjában már 20 ezernél több e-autó állt forgalomba, így az év végéig minden bizonnyal megdől majd a tavalyi 22 ezres rekord – jelezte várakozását a minisztérium.

Az elektromos autózás térnyerésével csökken a közúti közlekedés okozta károsanyag-kibocsátás, levegőszennyezés és zajterhelés. A gazdasági társaságok a korszerű eszközök használatával üzemeltetési és karbantartási költségeket is megtakaríthatnak – jegyezte meg az EM.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu