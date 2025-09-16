Kibukott a valóság a kínai elektromos autóról: titkolták, mekkora baj van vele, de végül elismerték – tömeges visszahívást jelentettek be

Az Xpeng hivatalosan is visszahívást jelentett be csaknem 48 ezer P7+ modellre, miután kiderült: a gyártó eddig titokban javította a kormányhibát. A kínai hatóság szeptember 15-étől engedélyezte a programot, amely az egyik legnagyobb visszahívás az elektromosautó-piacon az utóbbi hónapokban.
Az elmúlt hetekben komoly botrány kerekedett az Xpeng körül, miután kínai hírügynökségek – köztük a CarNewsChina – nyilvánosságra hozták: a gyártó a P7+ modellek kormányhibáját hivatalos bejelentés nélkül, titokban kezdte orvosolni.
Most a vállalat mégis kénytelen volt engedni a nyomásnak, és szeptember közepétől közel 47 500 járművet hív vissza.
A kínai piacfelügyeleti hatóság friss közleménye szerint az érintett autókat 2024 augusztusa és 2025 áprilisa között gyártották. A probléma forrása a kormánymotor szenzorkábelének gyenge érintkezése, ami hibajelzéshez és a szervokormány működésének elvesztéséhez vezethet. Ez közvetlen biztonsági kockázatot jelent az utakon.
A gyártó vállalta, hogy minden érintett járműben díjmentesen kicseréli a javított kormányszerkezetet, az ügyfeleket pedig applikáción és telefonon keresztül értesíti a részletekről.
A vállalat lépése jól mutatja, milyen erős a verseny a kínai elektromos autók piacán. A gyors nyereség utáni hajszában a cégek hajlamosak a szabályok kikerülésére, ám a botrány világossá tette: a titkolózás hosszabb távon többe kerülhet, mint egy átlátható visszahívás. Nemcsak a biztonságot kockáztatja, hanem a vállalat hitelességét és a jövőbeni növekedését is.
A következő hónapokban kiderül, mennyire sérül az Xpeng megítélése a piacon – és hogy a visszahívás elegendő lesz-e a bizalom helyreállításához.
Kína bemutatja a szuperautót, de nem BYD: ha ez igaz, a Teslának lőttek – videó
A kínai elektromosautó-gyártók közül nem csak a BYD tud nagyot gurítani. Az Xpeng E29 pár hónapon belül megérkezhet a piacra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.