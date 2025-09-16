Deviza
Kibukott a valóság a kínai elektromos autóról: titkolták, mekkora baj van vele, de végül elismerték – tömeges visszahívást jelentettek be

A hiba komoly biztonsági kockázatot jelenthetett az utakon. Az Xpeng szeptember 15-től hivatalosan is visszahívja közel 48 ezer P7+ modelljét, miután kiderült: eddig titokban javították a kormányhibát.
VG
2025.09.16., 05:40

Az Xpeng hivatalosan is visszahívást jelentett be csaknem 48 ezer P7+ modellre, miután kiderült: a gyártó eddig titokban javította a kormányhibát. A kínai hatóság szeptember 15-étől engedélyezte a programot, amely az egyik legnagyobb visszahívás az elektromosautó-piacon az utóbbi hónapokban.

Xpeng x9
Az Xpeng szeptember 15-től hivatalosan is visszahívja közel 48 ezer P7+ modelljét, miután kiderült: eddig titokban javították a kormányhibát / Fotó: AFP

Az elmúlt hetekben komoly botrány kerekedett az Xpeng körül, miután kínai hírügynökségek – köztük a CarNewsChina – nyilvánosságra hozták: a gyártó a P7+ modellek kormányhibáját hivatalos bejelentés nélkül, titokban kezdte orvosolni. 

Most a vállalat mégis kénytelen volt engedni a nyomásnak, és szeptember közepétől közel 47 500 járművet hív vissza.

A kínai piacfelügyeleti hatóság friss közleménye szerint az érintett autókat 2024 augusztusa és 2025 áprilisa között gyártották. A probléma forrása a kormánymotor szenzorkábelének gyenge érintkezése, ami hibajelzéshez és a szervokormány működésének elvesztéséhez vezethet. Ez közvetlen biztonsági kockázatot jelent az utakon.

A gyártó vállalta, hogy minden érintett járműben díjmentesen kicseréli a javított kormányszerkezetet, az ügyfeleket pedig applikáción és telefonon keresztül értesíti a részletekről.

Szektorszintű hiányosságra utalhat az Xpeng lépése?

A vállalat lépése jól mutatja, milyen erős a verseny a kínai elektromos autók piacán. A gyors nyereség utáni hajszában a cégek hajlamosak a szabályok kikerülésére, ám a botrány világossá tette: a titkolózás hosszabb távon többe kerülhet, mint egy átlátható visszahívás. Nemcsak a biztonságot kockáztatja, hanem a vállalat hitelességét és a jövőbeni növekedését is.

A következő hónapokban kiderül, mennyire sérül az Xpeng megítélése a piacon – és hogy a visszahívás elegendő lesz-e a bizalom helyreállításához.

