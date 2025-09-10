Újra megnyithatják a lakossági távhőprogramot: 60 ezer háztartás már támogatáshoz jutott

Megszülettek az első támogatói döntések a pályázaton, amely társasházak, lakásszövetkezetek részére biztosít vissza nem térítendő forrást korszerű, távleolvasható mérési rendszerek telepítéséhez – olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében.

Már nyertesei is vannak a lakossági távhőprogramnak / Fotó: Bach Máté / MTI

A benyújtási lehetőséget az 5 milliárd forintos eredeti keretösszeg kimerülése miatt augusztusban felfüggesztették.

Mintegy 930 társasház jelentkezett eddig összesen 7,6 milliárd forint támogatási igénnyel.

Az elbírálás beérkezési sorrendben történik, az első támogatói jóváhagyások alapján 46 pályázó kap összesen több mint 281 millió forintot.

Solymár Károly Balázs, a minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára elmondta: „A már beérkezett igények alapján mintegy 60 ezer háztartás juthat támogatáshoz. A saját forrás igénybevétele nélkül megvalósítható projektek még gazdaságosabbá tehetik a környezetbarát távfűtést. Dolgozunk a keretösszeg emelésén, a szükséges finomhangolások elvégzése után a pályázati lehetőség újbóli megnyitását tervezzük. A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program kapcsolódó felhívásaival együtt idén nyáron összesen több mint százmilliárd forint támogatást hirdetett meg a távfűtési rendszerek zöldítésére, hatékonyságjavítására és okosmérők telepítésére.”

A távleolvasó rendszerek telepítésének köszönhetően a lakók a jövőben nem a légköbméterrel vagy az alapterülettel, hanem tényleges felhasználásukkal arányosan fizetnek a távfűtésért. A folyamatosan nyomon követhető adatok tudatosabb fogyasztást tesznek lehetővé, ez is a rezsikiadások csökkenéséhez vezethet.

A támogatási kérelmeket június 30-tól lehetett benyújtani területi korlátozások nélkül. A pályázatokat beérkezési sorrendben bírálják el. A támogatott beruházásokat legkésőbb 2026 végéig kell megvalósítani.