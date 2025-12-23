Megjöttek a részletek: kiderült, melyik benzinkút jelölhető ki készenléti töltőállomásnak – jöhet bármi, szinte mindent túl kell élnie!

2026. január 1-jétől új kormányrendelet lép hatályba, amely részletesen szabályozza az ország működéséhez elengedhetetlen szervezetek folyamatos kőolaj- és kőolajtermék-ellátását, valamint a készenléti töltőállomások működését. A kormány 411/2025. (XII. 22.) rendelete a készenléti töltőállomások működéséről a Magyar Közlöny hétfő esti számában jelent meg.

Új szabályok jönnek a készenléti töltőállomásokra, az üzemanyag-ellátás biztonságát erősíti a kormány / Fotó: Takács József

Energetikai válság vagy üzemanyag-korlátozás esetén a kritikus infrastruktúrát működtető védelmi, rendészeti, egészségügyi szervezetek elsőbbséget élveznek az üzemanyag-vételezésben, amit rendőrségi közreműködés is biztosíthat.

A cél az ellátásbiztonság növelése válsághelyzetekben, különösen energetikai zavarok, üzemanyag-korlátozások vagy védelmi események idején.

A rendelet meghatározza, hogy a készenléti töltőállomásoknak folyamatosan, megszakításmentesen kell üzemelniük, ami azt jelenti, hogy áramszünet, hálózati hiba vagy karbantartás esetén is működőképesnek kell maradniuk. Az ilyen töltőállomások kiszolgálását a szerződéses üzemanyag-forgalmazó nem tagadhatja meg, ha a használatukat elrendelik.

Készenléti töltőállomásként csak olyan egység jelölhető ki, amely

24 órás nyitvatartásra alkalmas,

megfelelő – legalább 30-30 köbméteres – benzin- és gázolajtároló kapacitással rendelkezik,

több nagy teljesítményű kútfejjel működik, és

része egy, a készenléti szervekkel szerződésben álló hálózatnak.

A kijelölésre a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tesz javaslatot, ügyelve az országos lefedettségre:

vármegyénként legalább egy, Budapesten legalább négy állomás szerepel majd a rendszerben.

A szövetség gondoskodik a megszakításmentes működéshez szükséges eszközök – például tartalék áramellátás – telepítéséről, karbantartásáról és éves ellenőrzéséről, míg az állomások üzemeltetői az állagmegóvásért felelnek.

A rendelet előírja azt is, hogy egyenként a töltőállomásokon minimum 6-6 ezer liter benzinnek és gázolajnak kell rendelkezésre állnia.

Az adott benzinkútnak inkább némi többletfeladatot és -kiadást jelent a készenléti töltőállomásokkal szembeni elvárásoknak való megfelelés, mint plusz értékesítési lehetőséget.