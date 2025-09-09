Történelmi lépés: nyugati irányú gázimportszerződés születik, a részletekre figyel a világ – Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat

Mától egy olyan földgázvásárlási megállapodással rendelkezik Magyarország Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előzetes közlése szerint, amely „a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk” lesz. Az import mennyiségének növelése és a behozatal diverzifikálása mellett a gázellátás biztonságával érvelt.

Új gázimportszerződéssel erősödik Magyarország / Fotó: AFP

A szerződés fő adatai

a beszerzendő gáz éves, illetve összes mennyisége,

a megállapodás időtartama,

a földgáz ára,

a Magyarországra történő érkezésének iránya és esetleges egyéb feltételei lesznek.

Ezekből az árat nem szokták nyilvánosságra hozni, általában körülírják úgy, hogy összességében kedvezőnek nevezik.

Elsősorban Horvátország vagy Ausztria felől

Magyarország Szlovénia kivételével minden szomszédos országgal létesített már gázvezetéki összeköttetést. Az uniós elvárásnak (és az észszerűségnek) megfelelően minden országhatáron mindkét irányba adott a szállítás lehetősége is. A kizárt Szlovénián és a keleti Ukrajnán kívül elvben az összes többi szomszédos határon érkezhetne Magyarországra földgáz, mert e szomszédainknak vagy

van saját termelésük,

vagy van cseppfolyósított földgázt (LNG) fogadó kikötőjük,

vagy további szomszédaikon keresztül, vezetéken hozzáférhetnek ilyenekhez.

Mindazonáltal egyes országok kizárhatók a sorból. Szlovákia például jellemzően importál Magyarországon keresztül, Szerbia pedig az orosz gázt továbbítja Magyarországra. Románia azonban már bekerül az esélyes eladók és importirányok közé, ha a Neptun Deep tengeri mezőre alapozott belföldi termelését nyugatinak tekintjük. Ezenfelül, saját LNG-kikötője ugyan nincs, de Bulgárián át hozzájuthat Törökország felől szinte akárhonnan vásárolt gázhoz. Tehát ez is egy lehetőség.

A másik esélyes útvonal a valamennyi gázt szintén termelő Ausztrián keresztül vezet. Az osztrák–magyar határon Magyarországra egyelőre (nem folyamatosan) orosz gáz érkezik a 2021-es magyar–orosz hosszú távú gázvásárlási megállapodás szerint. Az Ausztria felőli import új forrásból való növelése mellett egyrészt az szól, hogy az erősödő magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok egyik területe az energetika, másrészt az, hogy az amerikai–EU megállapodás alapján az Európai Unió növelni fogja az Egyesült Államokból történő energiahordozó-beszerzéseit. Kérdés azonban, hogy ez a politikai szinten kötött egyezség Magyarországot mennyiben és mire kötelezi, illetve, hogy az Magyarországnak mekkora előnyt ígér, ha ígér.