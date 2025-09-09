Ilyen még nem volt: Szijjártó Péter most jelentette be, Magyarország ma korszakos szerződést ír alá – ezt tudjuk eddig

„Ma egy újabb hosszú távú földgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel a Facebookon.

Gázvásárlási szerződést írnak ma alá / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető a budapesti repülőtérről, indulás előtt közzétett posztjában úgy fogalmazott: nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk.

Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába, minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Kimondták a finnek, irigykedik egész Európa: Magyarországon a legkisebb a rezsi

Európában kicsit olcsóbb lett augusztusban az áram és a gáz is a lakosság számára, míg Magyarországon eleve alacsony szinten maradt. A hazai áram- és gázrezsi euróban számolt nagysága csak a forint árfolyamváltozása miatt módosult az elmúlt hónapban. Nem meglepő, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően augusztusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb az Európai Unión belül a lakosság számára a villamos energia és a földgáz bruttó végfelhasználói ára. Az azonban, hogy mekkora lesz a számla tényleges végösszege, az átlagfogyasztás rendszerének 2022. augusztusi bevezetése óta már sokkal jobban függ az adott háztartás fogyasztási szokásaitól, mint előtte. A múlt hónapban is kiderült, hogy az átlagfogyasztásból történő kilépés az áram esetében kevésbé, a gáz esetében viszont akár nehezen elviselhető módon megnöveli a rezsit.

Augusztusban kismértékben, de esett az áram bruttó végfelhasználói ára Európában a lakosság számára

– áll a finnországi VaasaETT legfrissebb elemzésében, amely nem országok, hanem fővárosok adatait veti össze. Az Európai Unióban a kilowattóránként 9,20 eurócentes budapesti tarifa volt a legalacsonyabb. Ennél az uniós átlag mintegy két és félszer volt nagyobb, a legmagasabb egységár, a berlini pedig bő négyszer volt nagyobb. A listán augusztusban Budapest két nem uniós főváros közé került: Kijevben még a magyarországinál is olcsóbb, Belgrádban pedig kicsit drágább volt a lakossági áram.