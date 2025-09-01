Hivatalos: ez a magyarországi régió elsőként komoly pénzekre pályázhat

Szeptember 1-jétn indul a Ginop Plusz Munkakörülmények fejlesztése kiemelt projekt – a Dél-Alföld régióban már pályázhatnak a hazai kkv-k – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

Eszközök beszerzésére lehet támogatásokra pályázniuk a hazai a kkv-nak / Fotó: Shutterstock

Szeptember 1-jétől elsőként a Dél-Alföld régióban pályázhatnak a kiemelt projekt keretében munkavédelmi eszközök beszerzésének támogatására.

Az Európai Szociális Alap+ és a magyar költségvetés társfinanszírozásában megvalósuló, a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés fejlesztését célzó támogatási konstrukcióval a kormány hatékony, korszerű fejlesztésekkel segíti a munkakörülmények javítását, a munkahelyi balesetek és megbetegedések számának csökkentését, valamint a munkavállalók egészségének védelmét.

A munkavédelmi fejlesztésekhez kapcsolódóan a vállalkozások védőeszközök, jelzőberendezések, valamint a munkahelyi környezet korszerűsítését szolgáló berendezések beszerzésére pályázhatnak.

Az igényelhető – 100 százalékos intenzitású – támogatás minimuma 500 ezer, maximuma 20 millió forint lehet. A fejlesztésenként igénybe vehető támogatás mértéke legfeljebb 1 millió forint munkavállalónként, míg eszközönként legfeljebb 2 millió forint.

A támogatás első etapjában 2 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, a teljes támogatási összeg 65 százaléka kifejezetten a leginkább hátrányos helyzetű régiók – Észak-Magyarország, Észak- és Dél-Alföld, valamint Dél-Dunántúl – vállalkozásai számára elérhető.

A támogatási kérelmek benyújtására a Dél-Alföld régióban szeptember 1-jétől van lehetőség a vármegyei kormányhivatalokon keresztül. A többi régióban szeptember 15-től válik pályázhatóvá a támogatás. A fejlesztések megvalósítására a támogatási hatósági szerződés megkötésétől számítva hat hónap áll rendelkezésre. A részletes feltételek és az ügyfélszolgálati elérhetőségek a munka.hu oldalon közzétett Hirdetményben találhatók.