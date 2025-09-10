Egyre kevésbé függ Magyarország a fosszilis energiaimporttól, de ezt nagy hiba túlértékelni

Az elmúlt kilenc évben ha nem is számottevően, de érezhetőn csökkent Magyarország függése a fosszilis energiahordozók behozatalától. Az évről évre kicsit ingadozó adatok 2024-ben tovább szelídültek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes elemzése szerint, sőt, 2015 óta nem tapasztalt alacsony szintre estek. Ettől azonban az importfüggés erős, átlagosan 48,6 százalékos volt.

A belföldi olaj- és gáztermelés növelése csökkenti a fosszilis energiahordozók importfüggését / Fotó: Horváth Lilla

Kevés szenet használunk, de arra nagy szükség van

Az átlagot erősen lejjebb szorította, hogy a szén- és széntermékimport 8,0 százalékra zsugorodott. A vizsgált kilenc évben a legnagyobb, 48,7 százalékos értéket 2018-ban vette fel. A csökkenés 2023-ról 2024-re hatalmas, 16,9 százalékpontos volt.

Az Eurostat adatain alapuló mutatót a nettó import és a primer belföldi felhasználás hányadosaként adják meg. Ennek alapján az importfüggést lefelé szorítja, ha

csökken az import,

nő az export,

csökken a belföldi elsődleges felhasználás.

Bár a szén esetében a korábbinál nagyobb behozatalt tett volna lehetővé a hazai termelés – gyakorlatban a lignittermelés – 4,1 százalékos esése, azonban esett a lignit felhasználása is. A bruttó villamosenergia-termelésben 6,5 százalékos, a hőtermelésben pedig 2,4 százalékos súly jutott a szénre. Magyarországon a lignit az egyetlen olyan fosszilis energiahordozó, amelyből még 600 évi felhasználásra elegendő áll rendelkezésre, de amelynek a használata környezetvédelmi megfontolásból a háttérbe szorul, sőt idővel meg is szűnhet.

Érdemes megemlíteni, hogy a magyar szénpiacról már kiszorult a lakossági és az energetikai piacon addig kedvelt, jó minőségű orosz barnaszén az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország elleni embargók miatt. Az importőrét fel kellett számolni. Bár néhány éve felmerült a kazah szén behozatala is, a kísérlet elbukott az Oroszországon keresztüli szállítás ellehetetlenítésén.

Miközben tehát az orosz szén magyarországi behozatalát már kivégezte az embargó, az olaj és a gáz terén folytatódnak a politikai csatározások.

Az orosz szén kapcsán azért lehetett olyan szigorú az Európai Unió már rögtön az ukrajnai háború kezdetén, mert összességében kevésbé támaszkodott rá, mint az orosz olajra és a földgázra. Az orosz árnyékflotta kifejezés is éppen amiatt jelenhetett meg, hogy az uniós importőrök előszeretettel vásárolnak más országok zászlaja alatt érkező orosz eredetű energiahordozót.