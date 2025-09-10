Egyre kevésbé függ Magyarország a fosszilis energiaimporttól, de ezt nagy hiba túlértékelni

Az elmúlt kilenc évben ha nem is számottevően, de érezhetőn csökkent Magyarország függése a fosszilis energiahordozók behozatalától. Az évről évre kicsit ingadozó adatok 2024-ben tovább szelídültek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes elemzése szerint, sőt, 2015 óta nem tapasztalt alacsony szintre estek. Ettől azonban az importfüggés erős, átlagosan 48,6 százalékos volt.
Az átlagot erősen lejjebb szorította, hogy a szén- és széntermékimport 8,0 százalékra zsugorodott. A vizsgált kilenc évben a legnagyobb, 48,7 százalékos értéket 2018-ban vette fel. A csökkenés 2023-ról 2024-re hatalmas, 16,9 százalékpontos volt.
Az Eurostat adatain alapuló mutatót a nettó import és a primer belföldi felhasználás hányadosaként adják meg. Ennek alapján az importfüggést lefelé szorítja, ha
Bár a szén esetében a korábbinál nagyobb behozatalt tett volna lehetővé a hazai termelés – gyakorlatban a lignittermelés – 4,1 százalékos esése, azonban esett a lignit felhasználása is. A bruttó villamosenergia-termelésben 6,5 százalékos, a hőtermelésben pedig 2,4 százalékos súly jutott a szénre. Magyarországon a lignit az egyetlen olyan fosszilis energiahordozó, amelyből még 600 évi felhasználásra elegendő áll rendelkezésre, de amelynek a használata környezetvédelmi megfontolásból a háttérbe szorul, sőt idővel meg is szűnhet.
Érdemes megemlíteni, hogy a magyar szénpiacról már kiszorult a lakossági és az energetikai piacon addig kedvelt, jó minőségű orosz barnaszén az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország elleni embargók miatt. Az importőrét fel kellett számolni. Bár néhány éve felmerült a kazah szén behozatala is, a kísérlet elbukott az Oroszországon keresztüli szállítás ellehetetlenítésén.
Miközben tehát az orosz szén magyarországi behozatalát már kivégezte az embargó, az olaj és a gáz terén folytatódnak a politikai csatározások.
Az orosz szén kapcsán azért lehetett olyan szigorú az Európai Unió már rögtön az ukrajnai háború kezdetén, mert összességében kevésbé támaszkodott rá, mint az orosz olajra és a földgázra. Az orosz árnyékflotta kifejezés is éppen amiatt jelenhetett meg, hogy az uniós importőrök előszeretettel vásárolnak más országok zászlaja alatt érkező orosz eredetű energiahordozót.
Mindazonáltal Magyarország importfüggése az olaj és a gáz esetében is esett 2023-ról 2024-re. Igaz, a statisztika nem tér ki az import forrására. E kitettség a kőolaj és kőolajtermékek esetében 6,0 százalékponttal 83 százalékra esett. Ez még mindig nagyon magas, de a 2015-ös adat 93,7 százalék volt. A mutató javulását segítette, hogy az elsődleges kőolaj- és kőolajtermék-termelés 12,4 százalékkal nőtt, a kőolaj 5691 ezer tonnás nettó importja pedig 4,2 százalékos zsugorodást takar. Kisebb lett az e termékcsoport iránti elsődleges belföldi igény is, mégpedig 2,2 százalékkal. Az üzemanyag-felhasználás szerényen esett, lényegében stagnált: a 2023-ban 3530 ezer tonnás forgalmat egy évre rá 3509 ezer tonnás követte.
A földgáz importfüggősége 33,0 százalékponttal 65,6 százalékra esett 2023 óta. Emögött az áll, hogy a földgáz
Ahogyan az olajimport kapcsán a vegyipar és az üzemanyaggyártás kiszolgálása miatt van az ország kiszolgáltatott helyzetben, a gáz esetében az áram- és hőtermelés (valamint az ipar alapanyag-ellátása) miatt. A bruttó villamosenergia-termeléshez a földgáz a múlt évben 18,7 százalékkal járult hozzá, a hőtermeléshez 68 százalékkal. Az ipar gázigényére a MEKH anyaga nem tér ki, de a 2023-as adatokat ismertető táblázata szerint az akkori, 208,1 petajoule-os teljes gázfelhasználásból az iparra 23 százalék jutott.
A gázimportfüggést mutató ábrán található 100 százalékosnál nagyobb érték is. A MEKH-től kapott válasz szerint a 100 százalék feletti érték a mutató definíciójából adódik: nettó import/primer belföldi felhasználás. A mutató abban az esetben emelkedhet 100 százalék fölé, amikor a felhasználásnál nagyobb az import, például a tárolók feltöltése miatt.
Európai szinten egyelőre csak az országok 2023-as gázimportfüggése hasonlítható össze. Az Eurostat e táblázatában tehát a legfrissebb magyarországi számok még rosszabbak a 2024-eseknél. Az látható, hogy két ország kivételével – és durva leegyszerűsítéssel – egész Európa elképesztő módon függ a gázimporttól. Az egyik kivétel Románia, amely a belföldi termelésének köszönhetően 4,23 százalékra dolgozta le a földgáz külföldi beszerzésének való kitettségét, a másik pedig Ciprus, ahol nem is használnak gázt. Kellemesen alacsony, 13 százalékos volt Dánia kitettsége is, amely a 2010-es évek elején még számottevő negatív importfüggést is elért, vagyis nettó exportőr volt.
Kilenc ország még Magyarországnál is jobban rászorult a földgáz behozatalára, ebből nyolcra 100 százalékos vagy annál nagyobb értéket mutatott ki az Eurostat. Az átlagos uniós gázimportfüggés 89,97 százalékot tett ki, ez a 2011-ig visszatekintő táblázatban a legnagyobb érték.
