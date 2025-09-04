Nagy a baj: súlyos olajszennyezés történt a tengeren, egymást érik a rejtélyes esetek – az orosz árnyákflotta lehet a bűnös

A Kola-öböl partjainál nagy méretű olajszennyezést regisztráltak – írta az ukrán Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanácshoz tartozó Dezinformációellenes Központ a Facebook-oldalán. A Murmanszki polgármester habozva ugyan, de elismerte a balesetet, miközben a hivatalos orosz propaganda teljesen hallgat az esetről.

Nagymértékű olajszennyezést észleltek a Murmanszk melletti Kola-öbölben, ami ismét ráirányítja a figyelmet az orosz árnyékflotta kockázataira / Fotó: Anadolu via AFP

Környezeti aktivisták szerint a szennyezés egy titokzatos tankerhajóhoz köthető. Az elmúlt hónapokban több mint harminc hasonló, elavult és biztosítás nélküli hajó fordult meg Murmanszkban, amelyeket a szankciók kijátszására és az orosz olaj illegális exportjára használnak – hangsúlyozta a központ.

Újabb olajszennyezést okozott az orosz árnyékflotta?

A CPD kiemelte, hogy az ilyen balesetek már szisztematikusnak tekinthetők. Nemrég a Fekete-tengeren is történt hasonló, amikor augusztus 29-én legalább tíz tonna kőolaj jutott a vízbe Novorosszijszk közelében.

A szankciók és a technológiai hozzáférés hiánya miatt az orosz olajflotta és infrastruktúra fokozottan veszélyes, ám Moszkva a fekete exportprofit érdekében továbbra is kockáztatja a környezetet és az emberek egészségét.

Ez a helyzet különösen aggasztó a NATO által is megfigyelt árnyékflotta fényében, amely a Balti-tengeren is aktív. A szakértők szerint a Kola-öböl esete is beleillik ebbe a mintába, a titokzatos, elavult tankerek nemcsak környezeti, hanem geopolitikai kockázatot is jelentenek.