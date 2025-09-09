Elárulták az elemzők, hogyan tudja kordában tartani a kormány az inflációt, egy jó hírt is közöltek – már közel a változás

Augusztusban az infláció a várakozásoknak megfelelően 4,3 százalékon alakult, azaz megegyezett az előző havi értékkel – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Az előző havihoz képest az árszínvonal átlagosan nem változott.

Az elemzők szerint hónapok óta először nem okozott kellemetlen meglepetést az infláció / Fotó: Vémi Zoltán

Ez azt jelenti, hogy az infláció továbbra sem különösebben magas, de a jegybanki célt érdemben meghaladja – mondta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Véleménye szerint ehhez fontos hozzátenni, hogy

a mostani, még elviselhető inflációs adat nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb lenne, ha a kormányzat nem vezette volna be az árrésstopot, és nem állapodott volna meg egyes szektorokkal az idei áremelések elhalasztásáról.

Ezek az intézkedések tehát képesek érdemben mérsékelni az inflációt, de vélhetően nem lesznek a végtelenségig érvényben, így kivezetésükkor várható egy egyszeri ugrás az inflációban. A 4,3 százalékos inflációs adat a régiós mezőnyben sem számít sem különösebben magasnak, sem különösebben alacsonynak. Emlékeztetett:

az előző havi adatok alapján a román infláció 7,8, a szlovák pedig 4,4 százalék volt,

míg a már augusztusi adattal is rendelkező lengyel és cseh pénzromlás 2,8, illetve 2,5 százalékot ért el.

A forint erősödése enyhíti az inflációt

A magyar inflációra mérséklőleg hat az alacsony importált infláció (az eurózóna inflációja a jegybanki cél körül van), illetve a forint elmúlt időszakban tapasztalható stabilitása, erősödése. Ugyanakkor a magasan ragadt inflációs várakozások, a dinamikus béremelkedés és az élelmiszeripar magas termelőiár-növekedése felfelé húzzák a pénzromlást. Az utóbbira mutat rá az is, hogy az élelmiszerek ára az árrésstop mellett is 5,9 százalékkal nőtt – azaz most a drágulásért az élelmiszeripar termelői árainak növekedése felelős, kevésbé a kiskereskedelem. Az élelmiszereken belül van több olyan termékcsoport, amelynek az ára éves alapon drasztikusan nőtt. Ilyenek például a friss hazai- és déligyümölcsök, ahol 28,9 százalék a drágulás mértéke. Ezt részben magyarázzák a tavaszi fagyok. A csokoládé, kakaó 18,3 százalékos drágulását magyarázza a termék világpiaci árának növekedése a szűkebb kínálat miatt. Ugyanakkor kiemelkedő volt a drágulás például a tojás (19,9 százalék) esetén is.