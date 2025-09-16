Válságos helyzet: szinte kiszáradt a Lázbérci-víztározó

A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava, fokozottan védett természetvédelmi területen, mindenki számára kedvelt horgászparadicsom. Most, a vízszint rendkívül alacsony, szinte kiszáradás szélén áll a horgászparadicsom – írja a Boon.
A portál felkereste az illetékes Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt-t, aki arról tájékoztatott, hogy
A Lázbérci víztározó mindenkori vízszintje a vízgyűjtő területen lehullott csapadék mennyiségétől függ, ami pedig az elmúlt időszakban jelentősen elmaradt az éves átlagtól. A víztározó ezt tükrözi.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a jelenlegi vízállás mellett is biztosított a Lázbérci Vízműtelep megfelelő mennyiségű és minőségű nyersvízkivétele. A térségi vezetékes ivóvízellátás biztosított. Hangsúlyozzák azt is, hogy
a víztározó szintjét és a víz minőségét folyamatosan ellenőrzik.
A tározóban halpusztulás nem tapasztalható.
A víztározó biztosítja többek között Kazincbarcika, Ózd, Sirok és a környező települések vízellátását biztosítja.
Egy méterrel megnőtt a Zagyva vízszintje a régi fenékküszöb helyreállításával. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) irányításával a nyár folyamán a Zagyva Jánoshida feletti szakaszán egy fenékküszöb felújításának hatására több mint egy méterrel megnőtt a Zagyva vízszintje – írja a Pecaverzum. A Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt., a Nefag Jánoshidán 18,36 hektár, Jászteleken 36,42 hektár erdőt kezel a Zagyvával határosan. Az egykori holtágak partjai, a Jászság legidősebb máig fennmaradt erdőterületeit rejtik. A Mizsei erdő Zagyva hídjánál található tölgyes 93 éves. Az ilyen korú erdők csak nagyon lassan tudnak alkalmazkodni a megváltozott termőhelyhez, különös tekintettel a csökkenő talajvízszinthez. Ezért is fontos a Zagyva minél magasabban vízszintje.
A többlet talajnedvesség akár további évtizedekre is megmentheti a kiszáradástól az érintett erdők kocsányostölgy egyedeit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.