Válságos helyzet: szinte kiszáradt a Lázbérci-víztározó

A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava, fokozottan védett természetvédelmi területen, mindenki számára kedvelt horgászparadicsom. Most, a vízszint rendkívül alacsony, szinte kiszáradás szélén áll a horgászparadicsom – írja a Boon.

Szinte kiszáradt a Lázbérci-víztározó / Fotó: Karnok Csaba

A portál felkereste az illetékes Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt-t, aki arról tájékoztatott, hogy



A Lázbérci víztározó mindenkori vízszintje a vízgyűjtő területen lehullott csapadék mennyiségétől függ, ami pedig az elmúlt időszakban jelentősen elmaradt az éves átlagtól. A víztározó ezt tükrözi.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a jelenlegi vízállás mellett is biztosított a Lázbérci Vízműtelep megfelelő mennyiségű és minőségű nyersvízkivétele. A térségi vezetékes ivóvízellátás biztosított. Hangsúlyozzák azt is, hogy

a víztározó szintjét és a víz minőségét folyamatosan ellenőrzik.

A tározóban halpusztulás nem tapasztalható.

A víztározó biztosítja többek között Kazincbarcika, Ózd, Sirok és a környező települések vízellátását biztosítja.

