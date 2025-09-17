Ilyen páncélos harckocsija még nem volt Magyarországnak: megérkezett a legújabb Lynx, most az egész NATO láthatja, mire képes a honvédség – fotók

A Magyar Honvédség eszközparkja újabb fontos elemmel bővült: egy zászlóaljparancsnoki konfigurációval felszerelt Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett hazánkba. A speciális kialakítású harckocsi a hajmáskéri vasútállomáson került átadásra, és már a közelgő Adaptive Hussars 2025 gyakorlatba is bevonják.
A Lynx KF-41-esek az elmúlt években fokozatosan álltak hadrendbe a Magyar Honvédségnél, a most érkezett változat pedig új képességekkel erősíti az állományt. A zászlóaljparancsnoki konfiguráció azt jelenti, hogy a harckocsi belső tere kifejezetten a vezetési és irányítási feladatokra lett kialakítva. Ez lehetővé teszi, hogy a terepen közvetlenül irányítsák a műveleteket, miközben a jármű továbbra is megőrzi a KF-41-esekre jellemző védelmi és mobilitási képességeket.
A Hajmáskéren átvett harckocsi a következő hónapokban már éles helyzetben is bizonyíthat:
a Magyar Honvédség legnagyobb, nemzetközi részvétellel zajló hadgyakorlatán, az Adaptive Hussars 2025-ön integrálják a hadrendbe a Lynxet.
A gyakorlat célja, hogy a hazai és szövetséges erők közösen teszteljék és fejlesszék a modern haditechnikai eszközök alkalmazását, valamint erősítsék a műveleti együttműködést.
A Lynx-program a Magyar Honvédség egyik legnagyobb volumenű fejlesztése az elmúlt évtizedekben. A Rheinmetall által gyártott KF-41-esek a legmodernebb technológiát képviselik a gyalogsági harcjárművek között, és hosszú távon meghatározó szerepet játszanak majd a magyar haderő ütőképességének növelésében.
Szeptember 1-jén megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – mondta dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart.
A másfél hónap alatt a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg – tette hozzá a vezérezredes. Hangsúlyozta: a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek.
